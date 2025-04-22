影／高雄中央公園電線冒火花 網友控：連2天通報1999無人處理

高雄中央公園網球場後方的地面有埋設電線，前晚電線發出爆裂聲並冒出火花，現場民眾目擊後通知1999，不料昨晚民眾重回現場，「一樣看到火花和爆裂聲」，再次回報1999並在場等候3小時，仍不見維修人員到場，民眾痛批，「如果有人觸電死亡，誰要負責？」公園處說，今天上午將進場修復。

網友在臉書社團「高雄大小事」貼文表示，中央公園網球場後面東南方，地上埋設電線有爆裂聲，而且還冒出火花，前晚多人回報1999，還有人擺設三角錐警示。原本以為中央公園管理處會很快維修，結果昨晚一樣看到火花和爆裂聲。

網友說，再次回報1999，並詢問為何不見管理處維修，公園管理處聲稱「沒有看到什麼爆裂與火花」，而且沒看到什麼三角錐，真的令人懷疑公園管理處是否有勘查。

網友表示，昨晚他回報1999之後，在現場等候3個小時，都沒見到任何維修人員。網友質疑，如果有人觸電死亡，「誰要負責？是陳其邁要負責嗎？」