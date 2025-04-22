影／房東否認漲租為情緒失控道歉 高雄日本飯糰店老闆娘：她講她的

高雄青海路1間日本飯糰店近日因生意火紅，引發邵姓女房東漲租、砸花盆爭議。事件曝光後每天都有許多人到飯糰店表達支持。邵姓女房東昨天接受電視台專訪時表示，她為自己的情緒失控公開道歉，否認要漲房租。對此飯糰店的老闆娘說，「她講她的，不想再提她的事情，已交給法院處理」。

邵姓女房東說，4月18日的衝突，起因是市府致電要求她，騎樓不能做生意，並要她拍攝照片改善前與改善後的照片，沒想到她拍攝時，樋口先生與張美娟小姐追著她跑，說不可以隨便拍照片，有肖像權。

邵姓女房東表示，當時雙方情緒激動，她為自己情緒失控，對張小姐還有樋口先生致上12萬分的歉意。但邵姓女房東強調，飯糰店指控她漲房租，並非事實。

邵姓女房東說，樋口夫妻透過仲介找上她，1樓店面租金1萬9800元，5樓兩房1萬5200元，總共3萬5000元，後來她發現低於同區域店面平均租金3萬5000元到6萬元的行情，一度想把房子收回，但礙於合約只能作罷；雙方在4月18號的衝突後，因為飲水器使用問題與走道堆積雜物太多，互告毀損跟竊盜。

樋口飯糰店今早排隊人潮更多，從店門口排到路口的停車場，估計近百人。媒體按電鈴要請邵姓女房東下樓受訪，但電鈴響完仍沒有回應。據了解，邵姓女房東這幾天感受到巨大壓力，因此感到不適，甚至連止痛藥都放在身邊。邵姓女房東今天早上仍身體不舒服，預計下午3點要出面受訪。