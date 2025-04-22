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日式飯糰店因「1善舉」獲在地人力挺 許常德：這才是好的廣告

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為樋口飯糰店門口擠滿了來購買飯糰的民眾。記者王勇超／攝影
圖為樋口飯糰店門口擠滿了來購買飯糰的民眾。記者王勇超／攝影

高雄市鼓山區一間由日本老闆與台灣老闆娘共同經營的日式飯糰店「樋口飯糰」，近日因房東惡意漲租並砸毀店門口盆栽，強迫店家搬遷，引起社會關注。該事件曝光後，不僅許多在地民眾自發到店支持，就連知名音樂人許常德也在社群媒體發文聲援，大讚店家長期以來的真誠與用心。

一名網友在Threads發文透露，「身為住在附近常常經過的我，真心覺得這間店的地點很不好」。原PO解釋，雖然「樋口飯糰」位在青海路上，但是那個地方基本上只會有車流經過，根本不會有人流走過去。飯糰店之所以會紅，是因為老闆常常在門口舉旗「提醒大家開車騎車小心」，才會吸引路人進去消費，再加上老闆賣的飯糰很好吃，回流客不斷，才有今天的生意興隆。原PO直言，「如果房東拿回去自己營業，我不如往前100公尺到7-11吃御飯糰就好」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出，有網友留言，「他的位置真的超容易錯過，門口也不能停車，若不是老闆在門口一直招客，其實很難會知道」、「這個店面位置真的很冷門，距離青海路核心商圈有點遠，主要靠日籍老闆親切的在路邊舉牌，我才會發現這家店。買了一次後覺得米飯的口感很好，跟一般的飯糰不一樣，更重的是老闆親切有禮，都會在路邊躹躬送客要你小心開車、騎車，非常有人情味，才常常去光顧」、「認同！我在高雄40年了，第一次開車經過停下來，就是被老闆的舉牌和飯糰吸引的」。

對此，音樂人許常德也發文表示，老闆貼心製作「上班下班開車小心」廣告牌的舉動不只是行銷，更是一種真誠對待客人的表現，「以行銷的概念，這才是深刻的有效廣告，好的廣告，不會只是在推銷產品，而是有機會關心客人，不要錯過」。他認為，房東惡意漲租和砸店的行徑，可能導致該店面以後很難再租出去，「房東應該會稱自己的意從此沒房客了」。

許常德 飯糰 高雄市

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