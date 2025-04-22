大專青年看過來！屏東公部門暑期工讀、地方創生見習即日起報名了

屏東縣政府協助大專青年學子體驗職場生活，提早培養正確就業觀念及態度，縮短未來就業摸索期，提升自我競爭力，今年度暑期工讀，結合縣府所轄27個局處預計提供296個公部門暑期工讀，昨起到4月25日開放報名，昨天一度因系統線上人數眾多，網站一度塞車。

另有地方創生見習行動，即起收件至5月12日，由地方創生團隊提報計畫，經縣府核定計畫人數後，後續由提案單位提交見習生名冊。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，大專青年公部門暑期工讀計畫為縣府行之有年計畫，另為增加青年接觸地方事務，投入地方創生行動，進而滾動地方發展，增加青年留鄉發展意願，將地方創生場域納入暑期工讀選項，兩項工讀期間均從今年7月1日至8月31日共2個月。

李雨蓁表示，勞青處執行地方創生見習行動2年，共42組地方創生團隊及97名見習生參與，今年提供60名見習生名額，期待更多在地團隊能提供學生們更多元見習機會，透過在地團隊整合，讓大專青年實際體驗地方創生工作，增加青年對土地的認識及認同感。

李雨蓁說，許多大專青年畢業後對職涯認識不足，容易迷失就業方向，暑期工讀多元職場體驗，讓青年在暑期獲實質薪資、減輕經濟負擔外，可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，度過充實、有意義的暑假，並擴增未來職涯選項。

勞青處表示，今年度縣府整合27個局處提供150個計畫，計畫地點包含全屏東縣，其中位於琉球鄉的東港戶政事務所-琉球辦公室更提供「舊簿翻新」計畫，期待居住於琉球鄉大專青年們踴躍報名；傳播暨國際事務處「涉外事務職場教育計畫」則希望學生透過接待外賓及國際交流等工作，了解國際禮儀；另外勞動暨青年發展處結合智慧農業學校推出「無人機教育推廣計畫」，讓工讀生協助行銷曝光無人機飛手工作內容，使民眾對無人機有更多認識，歡迎對無人機有興趣的學生不要錯過難得的機會。

勞青處表示，今年度公部門暑期工讀月薪為2萬8590元，採取網路報名，報名時間從4月21日上午9時起至4月25日下午5時止，欲報名的學生須至「屏東縣青年創業服務網」（https://www.ycpt.org.tw/）註冊會員，點選專頁報名，學生可依序選填3個志願，5月24日在屏東縣政府大禮堂及枋寮高中分別辦理屏北場及屏南場面試，讓學生體驗一般職場面試求職過程，簡章及職缺資訊即起可至勞動暨青年發展處官方網站與FB粉絲專頁、屏東縣青年就創業服務網及屏東縣青年學院FB粉絲專頁查詢及下載。