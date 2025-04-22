高雄數位市民卡 挨批功能陽春

「高雄數位市民」虛擬卡整合200多個市府臨櫃服務項目，設籍或非設籍民眾皆可使用，但上路2年多3.5萬人註冊使用，不到全市人口2％，議員指遠落後「台中通」170萬人，且服務單調內容貧乏，全市僅31店家提供優惠，數位城市名不副實；市府回應，會檢討改善。

高雄數位市民是邀請居住、工作、求學、生活的市民加入使用的專屬系統，可出示「我的會員碼」享受優惠，使用「乘車碼」搭公車、捷運、渡輪等交通工具，利用「卡好付」可查繳停車費及規費，享受零元手續費等項福利。

議員黃紹庭指出，研考會與資訊處將整併成立智慧城市發展委員會，高雄把智慧城市口號喊得很響亮，市長陳其邁甚至去美國矽谷參加研討會，然而數位市民整合服務推動多年，僅3.5萬名會員，成長緩慢。

黃紹庭說，桃園數位市民卡今年1月正式上線，會員已達7萬人，台中市府推出台中通的時間跟高雄差不多，會員數已達170萬人；高雄數位市民只設網站沒有APP，推動速度要檢討。

研考會主委陳博洲回應，桃園市民卡是從實體卡轉過來，成長速度比較快，台中是結合摸彩所以數量衝高，存在其他誘因，高雄可以進一步討論；核心功能是申辦及申訴，以精進兩大功能為主。

議員鍾易仲也不滿人數成長太慢，他表示，高雄數位市民的想法很好，但內容貧乏且服務單調，點進去功能很陽春，提供優惠的特約店家只有31家，「真的少得可憐」，很多市民常去的食衣住行商店都看不到，無法產生誘因，有困難可請觀光局協助，讓內容更廣更充實。

資訊處長劉俊傑進一步說明，高雄數位市民沒有實體卡或APP上線，但網站功能一模一樣，另考量手機LINE是市民常用軟體，高雄市政府官方LINE群組下方有設置連結，使用便利。