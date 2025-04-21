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屏東滑雪男孩吳以樂勇闖紐西蘭 夢想代表台灣登上冬奧

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024自由式滑雪抓板練習。圖／吳以樂母親曹丹陵提供
2024自由式滑雪抓板練習。圖／吳以樂母親曹丹陵提供

屏東男孩10歲吳以樂，從小因父母親工作關係在國外旅居，4歲接觸滑雪就此愛上，跟著父母親移居到紐西蘭，參加紐西蘭滑雪相關賽事屢獲佳績，他夢想有朝一日能代表台灣參加冬季奧運。

吳以樂在屏東出生，未滿1歲時因為父母親工作關係，開始在國外生活，吳以樂的父親吳宗孟、母親曹丹陵，兩人都熱愛戶外運動，吳宗孟是救生員、曹丹陵是潛水教練，吳以樂4歲時，剛好父母親在哈爾濱亞布力Club Med度假村工作，吳以樂因此接觸到滑雪，也在3個月完成所有兒童滑雪課程。

2019年6月吳以樂跟父母親移居到紐西蘭北島盧阿佩湖區，參加滑雪課程培訓，吳以樂父母親也因為孩子喜歡滑雪，開始學滑雪，並考取相關證照，父親吳宗孟也因此學會修滑雪板，全力支持孩子的夢想。

吳以樂在2021年10月首次參加紐西蘭南島Cardrona雪場的紐西蘭全國青少年自由式滑雪比賽，獲八歲以下男生組半管項目（Halfpipe）第一名。2022年加入青少年選手培訓課程，也獲雪場青少年大使等。去年6月全家搬到紐西蘭南島，參加青少年選手培訓課程，內容包括高山自由式、坡道花式、半管及平日的跳床訓練。

練滑雪雖然辛苦，吳以樂說，隊友們彼此互相鼓勵加油打氣，「可以用自己想像力創造很多新的招式」。他曾經練滑雪時，嘗試後空翻，第一次時摔倒撞到肚子，很痛一度想放棄，隊友鼓勵、加油打氣，他再嘗試一次，後來成功了。

吳以樂的母親曹丹陵說，滑雪雖是極限運動，滑雪跟其他運動不一樣的是，滑雪是很看天氣運動，孩子在學習滑雪過程中，也學會尊重大自然，了解天氣好壞、風向變化，學會關心山區、向山致敬生態環保觀念。

吳以樂接下來已獲邀2025年繼續加入Cardrona Park squad訓練課程，與來自世界各地優秀教練及青少年選手一同訓練。也積極尋找北半球冬訓練機會，日前以日本白馬、加拿大Big White及美國Park city為優先考量，他也以冬季奧運作為他的長程目標。

來屏東滑雪男孩吳以樂參加紐西蘭滑雪賽事屢獲佳績。圖／吳以樂母親曹丹陵提供
來屏東滑雪男孩吳以樂參加紐西蘭滑雪賽事屢獲佳績。圖／吳以樂母親曹丹陵提供
來自屏東滑雪男孩吳以樂（中）與父母親吳宗孟（左）、曹丹陵（右），每年會回來屏東老家。記者劉星君／攝影
來自屏東滑雪男孩吳以樂（中）與父母親吳宗孟（左）、曹丹陵（右），每年會回來屏東老家。記者劉星君／攝影
吳以樂滑雪訓練。圖／吳以樂母親曹丹陵提供
吳以樂滑雪訓練。圖／吳以樂母親曹丹陵提供
來自屏東滑雪男孩吳以樂（中）與父母親吳宗孟（右）、曹丹陵（左），每年會回來屏東老家。記者劉星君／攝影
來自屏東滑雪男孩吳以樂（中）與父母親吳宗孟（右）、曹丹陵（左），每年會回來屏東老家。記者劉星君／攝影

母親 父母 紐西蘭

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