屏東滑雪男孩吳以樂勇闖紐西蘭 夢想代表台灣登上冬奧

屏東男孩10歲吳以樂，從小因父母親工作關係在國外旅居，4歲接觸滑雪就此愛上，跟著父母親移居到紐西蘭，參加紐西蘭滑雪相關賽事屢獲佳績，他夢想有朝一日能代表台灣參加冬季奧運。

吳以樂在屏東出生，未滿1歲時因為父母親工作關係，開始在國外生活，吳以樂的父親吳宗孟、母親曹丹陵，兩人都熱愛戶外運動，吳宗孟是救生員、曹丹陵是潛水教練，吳以樂4歲時，剛好父母親在哈爾濱亞布力Club Med度假村工作，吳以樂因此接觸到滑雪，也在3個月完成所有兒童滑雪課程。

2019年6月吳以樂跟父母親移居到紐西蘭北島盧阿佩湖區，參加滑雪課程培訓，吳以樂父母親也因為孩子喜歡滑雪，開始學滑雪，並考取相關證照，父親吳宗孟也因此學會修滑雪板，全力支持孩子的夢想。

吳以樂在2021年10月首次參加紐西蘭南島Cardrona雪場的紐西蘭全國青少年自由式滑雪比賽，獲八歲以下男生組半管項目（Halfpipe）第一名。2022年加入青少年選手培訓課程，也獲雪場青少年大使等。去年6月全家搬到紐西蘭南島，參加青少年選手培訓課程，內容包括高山自由式、坡道花式、半管及平日的跳床訓練。

練滑雪雖然辛苦，吳以樂說，隊友們彼此互相鼓勵加油打氣，「可以用自己想像力創造很多新的招式」。他曾經練滑雪時，嘗試後空翻，第一次時摔倒撞到肚子，很痛一度想放棄，隊友鼓勵、加油打氣，他再嘗試一次，後來成功了。

吳以樂的母親曹丹陵說，滑雪雖是極限運動，滑雪跟其他運動不一樣的是，滑雪是很看天氣運動，孩子在學習滑雪過程中，也學會尊重大自然，了解天氣好壞、風向變化，學會關心山區、向山致敬生態環保觀念。