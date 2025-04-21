樋口飯糰店不搬了？ 老闆娘：完美解決這件事再開心離開

高雄青海路一間日本飯糰店因生意火紅，導致女房東要求漲租金、砸毀自己放在店門口的盆栽，導致店家感到沉重壓力，想換地方另起爐灶。今下午一度傳出店家「不搬了」，飯糰店老闆娘澄清說，「我們還是想搬」，但希望在搬家前先完美解決與房東之間的官司，「開開心心地離開這個地方」。

來自日本的樋口先生和台灣妻子張美娟，在日本新潟生活30多年，因希望把日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰。

由於樋口飯糰店的飯糰相當美味，加上樋口先生會在店門口舉牌攬客，生意愈來愈好後，女房東竟揚言調漲租金，4月18日女房東甚至開砸她自己置放在店面前方的花盆。這幾天許多高雄人特地到樋口飯糰店購買飯糰，表達支持及台日友好。

樋口飯糰店遭到房東不理性對待的消息傳出後，許多高雄市民及高雄捷運公司、高雄市政府、知名網紅楊律師（黑心律師）、鄰近飯糰店的民進黨高雄市黨部，都表達願意提供地點，讓飯糰店繼續營業。

樋口飯糰店老闆娘張美娟今天上午抽空受訪時表示，因為很多客人專程來訂購飯糰，如果客人沒買到，會覺得很內疚，「現在完全沒有心思去考慮新店面的事情」。