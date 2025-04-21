高雄數位市民卡僅3.5萬會員 特約商店遭評「少得可憐」

「高雄數位市民」虛擬卡整合200多個市府臨櫃服務項目，上路2年多共3.5萬位市民註冊使用，不到總人口的2％，議員認為遠落後「台中通」170萬人，且服務單調內容貧乏，僅31店家提供優惠，數位城市名不副實。市府回應，會檢討改進。

高雄數位市民是邀請居住、工作、求學、生活之設籍或非設籍高雄市民加入使用的專屬系統，出示「我的會員碼」享受優惠、使用「乘車碼」搭公車、捷運、渡輪等交通工具，更可以利用「卡好付」平台，享受停車費、規費直接查繳，享受零元手續費等項福利。

議員黃紹庭今天在議會質詢指出，研考會與資訊處即將整併成立智慧城市發展委員會，智慧城市口號喊得很響亮，市長陳其邁還去美國矽谷參加輝達研討會；數位市民整合服務推動多年，僅達3.5萬名會員，人數成長緩慢。

黃紹庭說，桃園數位市民卡今年1月正式上線，會員已達7萬人，台中市府推的「台中通」啟動時間跟高雄差不多，透過購物節等活動行銷，會員數已達170萬人；高雄數位市民現在只設網站，沒有APP，數位化的目的是要便民，應該讓市民都有帳號，推動速度應該要檢討。

研考會主委陳博洲回應，桃園市民卡是從實體卡轉過來，成長速度比較快，台中是透過購物節摸彩結合推動，存在其他誘因，高雄可以進一步討論；核心功能是申辦及申訴，以精進兩大功能為主。

議員鍾易仲也不滿人數成長太慢，他表示，高雄數位市民的想法很好，但內容貧乏且服務單調，點進去功能很陽春，提供優惠的特約店家只有31家，「真的少得可憐」，很多市民常去的食衣住行商店都看不到，無法產生誘因，有困難可以請觀光局協助，讓內容更廣更充實，方便使用。