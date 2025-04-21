汙泥廢水溢流排水溝 高雄愛河上游變「牛奶河」 環保局開鍘了

高雄市仁武區愛河上游北屋段前排水溝，今天被民眾目擊發現有廢汙水排入，環保局追查發現一處營建工地正在施作連續壁工程，營建廢水溢流至場外排水溝，依違反水汙染防治法第30條水污染管制區內污染水體之規定告發，將裁處3萬至300萬元罰鍰。

今天下午4時許，網友在臉書粉專「仁武人大小事」上傳汙水排放影片指出，每天平常日都會看到有工程偷排大量汙水，地點就在北屋北街多城市大樓門口的愛河上游，灰白汙泥水不斷流入排水溝瞬間變「牛奶河」，並表示已向環保局檢舉要求盡快查明汙染源頭。

影片曝光後，網友紛紛痛批「無良企業一定檢舉」、「很可惡的廠家，抓到一定要重罰！」、「超可惡」、「哪來的暗管？」；還有網友說「昨天才在河裡看到鴨群和烏龜終於回來了」。

環保局表示，今天接獲民眾陳情，仁武區愛河上游北屋排水內有灰色混濁廢水排放，經稽查人員至現場巡查監測，採取水樣檢驗水質pH值8.11，導電度888μS/cm，水溫28.8度。

經查該營建工地正施作連續壁工程，壁內泥水未經妥善收集處理，溢流至工地外，造成愛河上游北屋排水水體汙染。