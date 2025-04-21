快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

愛河河堤公園受損 高市府改善親水廊道5月底前開工

中央社／ 高雄21日電

因去年風災影響，高雄市愛河河堤公園部分植栽、步道等設施受損，市府水利局規劃辦理「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，目前正進行決標作業，預計5月底前開工。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，這項工程將新植喬木與灌木，並更新噴灌系統，打造綠意盎然綠色廊帶，並保留園區內原有密林區；同時修繕水岸步道，包含1條環狀步道、5條出入口步道，以及9條橫向串聯步道。

同時，工程也將更新照明設備，方便民眾行走及運動安全，工程將採「半半施工」方式進行，開工後第一階段先封閉河堤公園右岸（臨光興街側）進行施工，左岸（臨河堤路側）持續開放使用；待右岸整修完成後，再調整更換開放區域。

此外，去年9月啟動的高雄美濃湖清淤工程，民進黨高雄市立委邱議瑩表示，近日因清淤工程沒有把原本築湖岸填平，變成「湖中湖」狀況，引發居民議論；邱議瑩指出，已要求水利局加快腳步，完成全部工程，讓美濃湖恢復原本樣貌。

對此，水利局表示，湖中土堤為收尾階段的施工便道，等工程完成後，會進行環境復舊，恢復湖面狀態，預計5月中旬完成。

愛河 水利局 高雄市

延伸閱讀

邱議瑩放棄上訴 羅智強：獲賠20萬捐罷免高雄綠委民團

「是沒被打過喔」邱議瑩拿扇子賞羅智強耳光賠20萬 判決理由曝

拿扇子打羅智強耳光判賠20萬 邱議瑩：將上訴不屈服

邱議瑩打耳光法院判賠20萬元 羅智強：不與暴力妥協

相關新聞

不只高捷、市府 綠高市黨部加碼提供免費店面幫助飯糰店

高雄日式飯糰店近日遭遇引起外界聲援，許多高雄人排隊買飯糰，除高雄捷運及高雄市府主動釋出營業據點給店家選擇外，鄰近店面的民...

高雄車站最美天棚堆置廢棄嬰兒床 議員批台鐵、高市府互踢皮球　　

高雄新車站廣場歷時20年改建，搭配美麗雲朵天棚，成為全台最美車站，不過新車站啟用不到1年，被民眾發現淪為遊民堆置廢棄嬰兒...

金門赴韓國推廣觀光 高粱酒與博狀元餅吸睛搶市

為提升金門在國際觀光市場的能見度，金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，透過文化體...

汙泥廢水溢流排水溝 高雄愛河上游變「牛奶河」 環保局開鍘了

高雄市仁武區愛河上游北屋段前排水溝，今天被民眾目擊發現有廢汙水排入，環保局追查發現一處營建工地正在施作連續壁工程，營建廢...

7月上路… 通過客語認證發1千元客家幣 高雄市現有68店家申請

高市議會今天下午進行社政部門業務報告及質詢，高市客委會業務報告指出，114年7月起，行政院客委會將針對18歲至20歲青年...

屏東酪梨飽受寒害 冷熱交替劇烈落果嚴重

屏東縣酪梨種植面積約是全台第四多，面積約260公頃，今年初氣候異常受到寒害加上冷熱交替劇烈，導致酪梨授粉受影響，立委徐富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。