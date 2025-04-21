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日式飯糰店爆紅 老闆娘：官司結束前可能暫緩搬遷

中央社／ 高雄21日電

高雄鼓山一家日式飯糰店因租賃糾紛，引發社會關注。張姓老闆娘今天表示，在與房東官司結束前可能先暫緩搬遷，也同時會尋覓適合點位，希望台灣法律還他們公道。

中央社記者下午實地走訪飯糰店，發現因媒體曝光後店家聲名大噪，湧入許多熱心及好奇民眾搶購，不到中午就已全部賣光；店面下午鐵門已拉下，僅留下一通道，門口則擺著「今天飯糰已經賣完」牌子。

張姓老闆娘接受記者專訪表示，台灣人相當熱情與善良，這兩天有不少客人是看到新聞報導後來買，業績直線上升；她從口袋拿出一疊厚厚名片及字條說，新聞曝光後更有不少單位公開或私下表明願意提供新店址可供承租，甚至提供非常好優惠方案，非常謝謝大家。

採訪期間即使鐵門已拉下，仍有不少路過或特地前來民眾想要購買，但老闆娘只能一一表示今天份已經賣完，甚至有遠從台南想來品嚐的客人，以及與樋口先生同鄉的日本人前來詢問；店內預約電話也是接不完，但有部分民眾則是特地前來為老闆夫妻打氣加油，在在流露台灣人的人情味與善良。

談到與房東租賃糾紛，張姓老闆娘坦言，雖然真的還是想搬遷，但目前還是想先努力消化這批人潮，她希望台灣法律會還他們公道，也已向房東提告傷害及毀損罪。

張姓老闆娘說，目前與房東租約是到明年年底，在與對方各項官司結束前，可能會先暫緩搬遷計畫，但也會同時尋覓適合點位，待官司結束後就可另覓新處。

這家日式飯糰店由60歲樋口先生與台灣籍妻子經營，2人原本在日本新潟生活30多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名；租賃糾紛發生後，引發外界關注，這幾天陸續有不少民眾湧入店裡消費，表達對店家支持。

房東 老闆娘 飯糰

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