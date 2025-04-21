不只高捷、市府 綠高市黨部加碼提供免費店面幫助飯糰店

高雄日式飯糰店近日遭遇引起外界聲援，許多高雄人排隊買飯糰，除高雄捷運及高雄市府主動釋出營業據點給店家選擇外，鄰近店面的民進黨高市黨部今天跟著送暖，主委黃文益表示，願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點，協助日籍店主度過難關。

「おら家」是由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，近來因房東不理性行為，面臨被迫搬遷困境。

主委黃文益表示，他上任主委以來，幾乎每天經過店鋪，也是常客之一，得知業者困境後，今天主動聯繫，當面向業者表達，若真的需要搬遷，黨部願意將一樓及地下室給店家設臨時販售處，直至找到適合新據點，希望能為焦慮的店主提供更多選擇與一點安心。

「台日友好，不該被少數人的行為破壞。」黃文益強調，樋口先生與太太從零開始，將道地的日本飯糰文化帶進高雄，也展現出對台灣的熱愛與努力，我們始終相信，願意打拚的人，值得被這座城市溫柔地對待。