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不只高捷、市府 綠高市黨部加碼提供免費店面幫助飯糰店

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市黨部主委黃文益（右）今天向店家送暖，願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益（右）今天向店家送暖，願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點。圖／高市黨部提供

高雄日式飯糰店近日遭遇引起外界聲援，許多高雄人排隊買飯糰，除高雄捷運及高雄市府主動釋出營業據點給店家選擇外，鄰近店面的民進黨高市黨部今天跟著送暖，主委黃文益表示，願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點，協助日籍店主度過難關。

「おら家」是由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，近來因房東不理性行為，面臨被迫搬遷困境。

主委黃文益表示，他上任主委以來，幾乎每天經過店鋪，也是常客之一，得知業者困境後，今天主動聯繫，當面向業者表達，若真的需要搬遷，黨部願意將一樓及地下室給店家設臨時販售處，直至找到適合新據點，希望能為焦慮的店主提供更多選擇與一點安心。

「台日友好，不該被少數人的行為破壞。」黃文益強調，樋口先生與太太從零開始，將道地的日本飯糰文化帶進高雄，也展現出對台灣的熱愛與努力，我們始終相信，願意打拚的人，值得被這座城市溫柔地對待。

黃文益表示，城市的進步從不只是政策與建設，更來自人與人之間的守望與互助；高雄市黨部願意成為「おら家」的後盾，希望他們可以繼續在高雄用溫熱的雙手包出一顆顆溫暖的飯糰。

民進黨高市黨部主委黃文益（右）今天向店家送暖，當面表達黨部願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益（右）今天向店家送暖，當面表達黨部願無償提供黨部一樓及地下室空間給店家當臨時營業據點。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益（左）向店家夫婦介紹黨部環境。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益（左）向店家夫婦介紹黨部環境。圖／高市黨部提供

飯糰 高雄市 黃文益

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