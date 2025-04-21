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高雄車站最美天棚堆置廢棄嬰兒床 議員批台鐵、高市府互踢皮球　　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄新車站廣場天棚淪為遊民堆置廢棄嬰兒床據點。圖／取自張博洋臉書
高雄新車站廣場天棚淪為遊民堆置廢棄嬰兒床據點。圖／取自張博洋臉書

高雄新車站廣場歷時20年改建，搭配美麗雲朵天棚，成為全台最美車站，不過新車站啟用不到1年，被民眾發現淪為遊民堆置廢棄嬰兒床的據點，向民代陳情，高市府和台鐵竟互踢皮球，事件曝光後，引發眾怒，對此市府公園處今天表示，已先代台鐵移除。

議員張博洋指出，從民眾發現寫信陳情，到被踢皮球後再把案子轉來，中間經過近1個月時間，今天早上到現場發現廢棄物還在，對公務員處理事情心態很火大。

張博洋表示，美麗車站天蓬啟用不到1年被堆置廢棄物，成為各單位互踢皮球三不管地帶，台鐵說是市政府管轄，市府回還沒移交，是台鐵的，唯一有作為的，是長明派出所依法開單。

張博洋批評，一張床擺一個月，市府跟台鐵互踢皮球，看誰先撐不住？聽說高雄要成為大南方矽谷？嬰兒床是矽谷的標配？這種公家單位心態完全辜負市民20年對於新車站的期待與等待。

市府公園處表示，已將嬰兒床移除完成，經查，目前鐵道局工程尚未驗收接管，所以還未點交給市府，決定先代為處理廢棄物清理的事宜。

高雄新車站廣場天棚淪為遊民堆置廢棄嬰兒床據點，公園處表示已移除。圖／取自張博洋臉書
高雄新車站廣場天棚淪為遊民堆置廢棄嬰兒床據點，公園處表示已移除。圖／取自張博洋臉書

台鐵 廢棄物 張博洋

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