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金門赴韓國推廣觀光 高粱酒與博狀元餅吸睛搶市

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，透過文化體驗與美食行銷，積極打開韓國旅遊市場。圖／縣府提供
金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，透過文化體驗與美食行銷，積極打開韓國旅遊市場。圖／縣府提供

為提升金門在國際觀光市場的能見度，金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，透過文化體驗與美食行銷，積極打開韓國旅遊市場，會場中金門高梁酒受到矚目，不少人都搶著試喝並詢問購買方式，不難看出韓國人對金門高梁酒的喜愛。

縣府觀光處長許績鑫表示，為落實陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」的施政精神，及要求金酒公司關注韓國消費者普遍喜愛烈酒，金酒在當地又有良好口碑，同時要求觀光處有步驟及策略進一步打開韓國市場，縣府於4月上旬邀請韓國節目「世界主題之旅」美食節目蒞金門拍攝，透過節目介紹金門的美食與文化魅力，擴大曝光。

金門此次參與的是觀光署以B2C（對消費者）與B2B（對業者）雙軌並行的國際行銷策略，縣府除展示戰地風光、文化資源與美食外，也積極與韓國旅遊業者交流包機合作模式，說明包機補助與金門接待能量，期望更多韓國業者將金門納入旅遊路線。

據了解，這項活動由台灣觀光協會主辦，榮譽會長葉菊蘭親自帶領代表團，金門縣政府也安排「博狀元餅」傳統遊戲體驗與金門高粱酒品嚐，吸引大量韓國民眾參與，現場氣氛熱絡，不少人對金門文化與白酒留下深刻印象。

其中，博狀元餅體驗活動最受歡迎，這項源自閩南、在金門已傳承超過三百年的中秋民俗活動，藉由擲骰子爭奪象徵「狀元」的餅盒，充滿節慶趣味與文化寓意，自2005年由縣府首次舉辦至今已邁入第20年，更被列入台灣觀光年曆全國級活動，今年將於9月舉辦。

此外，金門高粱酒也是推廣亮點之一。觀光處指出，金門酒廠堅持傳統工藝，利用花崗岩坑道熟成，釀出香氣純正、口感綿順的白酒，深受韓國消費者青睞，知名韓國中餐主廚李連福日前來金拍攝節目時即透露，家中珍藏數十打金門高粱，用於接待貴賓。

觀光處強調，金門未來將持續透過多元化行銷模式，強化國際市場布局，吸引更多國際旅客走進金門、體驗這座融合文化與歷史的離島魅力。（飲酒過量、有礙健康）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，積極打開韓國旅遊市場。圖／縣府提供
金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，積極打開韓國旅遊市場。圖／縣府提供
金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，現場大推「博狀元餅」活動，民眾爭相體驗。圖／縣府提供
金門縣政府配合交通部觀光署於近日赴韓國首爾參加「韓國北部地區觀光推廣活動」，現場大推「博狀元餅」活動，民眾爭相體驗。圖／縣府提供

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