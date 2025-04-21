屏東酪梨飽受寒害 冷熱交替劇烈落果嚴重

屏東縣酪梨種植面積約是全台第四多，面積約260公頃，今年初氣候異常受到寒害加上冷熱交替劇烈，導致酪梨授粉受影響，立委徐富癸今邀集農量署、高雄區農改場、屏東縣府農業處、萬丹鄉公所，到萬丹鄉農民酪梨園勘查，協助爭取災害救助。

屏東縣酪梨種植面積最多是高樹鄉，屏北地區、屏中地區都有種植，酪梨今年受到寒害影響，加上溫度起伏大，農民紛紛向立委徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉陳情反映。

屏東縣萬丹產銷班長第10班長吳讚旺說，酪梨很好種植，沒有太多病蟲害，平均一株果樹可採收1到200個酪梨，一分地年產量可達2000公斤，產銷班成立約5年，「第一次遇到這樣災損情況」

萬丹鄉酪梨產銷班青農陳先生無奈說，酪梨的成本是肥料跟人工，容易照料，但2分地種56棵果樹，結果率卻不到8成，只能調侃今年不用那麼忙。

酪梨農說，加林1號酪梨屬於早生品種，產季從4月中旬開始，避開颱風期，原本是穩定經濟作物，卻因寒害讓結果率受損；酪梨農無奈說，短期間溫差驟變，起伏相差10度，不利農作生長，溫差過大果樹不開花，按期程4到5月要結果，如今整株果樹僅2到3株小果，種植以來首次碰到災損

屏東縣酪梨種植面最多是高樹鄉，約有66公頃，高樹鄉長梁正翰說，酪梨一年一收，每年等這一季收成，高樹酪梨農受影響，高樹鄉公所已速報。另外希望因應氣候，針對種苗能有相關後續研究，強化果樹生命力。

立委徐富癸說，氣候變遷對農業影響越來越明顯，今年多種農作物嚴重受損，面對突如其來災害導致災損，政府須即時伸出援手，他會向農業部爭取「現金救助」方式輔導受災農民，建議中央與地方建立更完善的氣候風險應變機制。

立委鍾佳濱說，酪梨在屏東以里港、九如、高樹與萬丹為主要產地，呼籲果農若發現果樹受損，請向鄉公所申報，讓相關單位盡速進入天災救助流程。