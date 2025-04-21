超高齡社會浪潮來襲！高雄老年人口數比率破2成 失能人口約11萬人

高雄市老年人口數至今年3月已達55萬餘人，占全市人口272萬比率20.16%，已近超高齡社會，其中粗估失能人口數約11萬人，需高密度照顧中重度失能長輩約1.8萬人，對居家照護、社區日間照護與住宿型長照機構需求，與日俱增。

衛生局統計，目前全市住宿型長照機構共有243家，提供共1萬6627床，另有23家已申請籌設規畫中，預估增加3144床，總計達1萬9771床，將高於需求床數1萬8679床，床數方面應能滿足需求。

另外，針對住宿式長照機構及護理之家，衛生局每年都會督考，衛福部每4年也會做1次評鑑，去年評鑑結果日前已公布，其中有2間住宿式長照機構及3間護理之家被評鑑不合格，已列入輔導追蹤改善。