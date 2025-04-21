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缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

超高齡社會浪潮來襲！高雄老年人口數比率破2成 失能人口約11萬人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
長照住宿式機構強化感染感控實地演練。圖／衛生局提供
長照住宿式機構強化感染感控實地演練。圖／衛生局提供

高雄市老年人口數至今年3月已達55萬餘人，占全市人口272萬比率20.16%，已近超高齡社會，其中粗估失能人口數約11萬人，需高密度照顧中重度失能長輩約1.8萬人，對居家照護、社區日間照護與住宿長照機構需求，與日俱增。

衛生局統計，目前全市住宿型長照機構共有243家，提供共1萬6627床，另有23家已申請籌設規畫中，預估增加3144床，總計達1萬9771床，將高於需求床數1萬8679床，床數方面應能滿足需求。

另外，針對住宿式長照機構及護理之家，衛生局每年都會督考，衛福部每4年也會做1次評鑑，去年評鑑結果日前已公布，其中有2間住宿式長照機構及3間護理之家被評鑑不合格，已列入輔導追蹤改善。

衛生局提醒，選擇住宿型長照機構留意「合格立案、實地參觀、收費透明詳閱契約及方便探望」4大重點，確認合法立案證明，親自參訪觀察餐食、床鋪、廁所是否乾淨無異味，定型化契約書收費是否合理，並依經濟狀況挑選距家近機構，便於探望長輩。

衛生局針對住宿式機構採不預先通知查核。圖／衛生局提供
衛生局針對住宿式機構採不預先通知查核。圖／衛生局提供
衛生局提醒選擇長照機構注意4大重點。圖／衛生局提供
衛生局提醒選擇長照機構注意4大重點。圖／衛生局提供
衛生局呼籲民眾選擇合適住宿長照機構。圖／衛生局提供
衛生局呼籲民眾選擇合適住宿長照機構。圖／衛生局提供

住宿 衛生局 長照

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