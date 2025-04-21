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未來轉移店家已確定 日本飯糰店代表今到高雄捷運探路

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高捷公司派人向飯糰店代表鄭小姐介紹捷運站商店街環境。圖／高捷公司提供
高捷公司派人向飯糰店代表鄭小姐介紹捷運站商店街環境。圖／高捷公司提供

高雄青海路一間日本飯糰店因生意太好，導致女房東揚言漲租金、甚至砸毀自已放在店門口的盆栽。事件曝光後，許多高雄人現身支持飯糰店。高雄捷運公司釋出善意，願意提供地點讓飯糰店營業，今天更帶領店家代表到捷運3個車站現場參觀。高捷公司表示，一切都尊重店家本身意願，高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

飯糰店的老闆樋口先生和台灣妻子張美娟在日本新潟生活30多年，返台定居後在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰，不料因生意好，引起女房東漲租金，大前天女房東甚至直接砸毀她放在店面前方的花盆，雙方鬧上警局。

事件曝光後大量高雄人到飯糰店表達支持，高捷公司昨天也在飯糰店的粉絲專頁留言，表示願意提供捷運站場地讓飯糰店設櫃。高捷公司說，許多學生、上班族會搭捷運通勤，高捷考慮到飯糰相當適合通勤族，才留言邀請。

飯糰店代表鄭小姐說，因為樋口先生是以客人為主，因忙著製作客戶需要的飯糰，才委託她來看看高捷地下商店很棒，後續會再跟高捷討論，但販售飯糰還需考慮一些問題，包括人力、製作流程、食安等。

鄭小姐表示，這幾天店面有大批客群，這幾天還可現場購買，但已無法提供電話預約服務，未來轉移店家已經確定，也希望客人會繼續喜歡飯糰。感謝高捷大力贊助，第一時間表態願意提供很棒地點，今天就是來看現場。

高捷公司說，今日預計將帶店家到捷運3個車站，高捷左營站、高雄車站、美麗島站現場參觀並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。商店街本來就需要店家進駐，不論最後飯糰店的決定如何，一切都尊重店家本身意願，高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

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