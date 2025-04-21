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高雄日式飯糰店被砸 律師願以3萬3出租30坪店面「搬來台北吧」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
樋口飯糰店今天上午出現排隊人龍。記者王勇超／攝影
樋口飯糰店今天上午出現排隊人龍。記者王勇超／攝影

高雄青海路一間日本飯糰因生意太好，竟遭女房東要求翻倍漲租金，大前天女房東還砸毀自己在店門口的花盆。知名網紅楊律師（黑心律師）在臉書貼出飯糰店的照片，並表示這麼小的店面還要漲租金到10萬，「搬來台北吧！」

楊律師表示，他的1樓店面在龍山寺捷運站附近，實質坪數超過30坪，門口可停車，房客剛存夠錢在板橋買到1間中古屋，只租到4月底就要搬了，願意以33000元價格出租，可社會住宅可租補可報稅，「而且任何想續約的房客，我向來秉持續約不漲價的」。

楊律師說，雖然他的店面在小巷內，但樋口飯糰店是做老客戶的，有穩定客源，不缺路過的人潮，只缺穩定房東，「快來當我房客吧，我也想順便學日文」。其實不只楊律師，高雄捷運公司及多位民眾也都釋出善意，願意提供地點讓樋口飯糰店營業。

楊律師貼文後引起許多網友回應，有人說「佛～台灣需要更多這樣優良房東」、也有網友表示「這老闆真的很讚，也很敬業，我經常買他們的飯糰，非常好吃，希望他們未來有機會當你房客」。楊律師也回覆「而且我接受用飯糰抵房租，我每天去吃，吃多少，扣多少，他只要付剩餘租金即可」。

樋口飯糰店老闆娘張美娟今天上午說，目前很多客人專程來這裡，「必須要先解決非常壅擠的狀況」，這兩天很多人來購買，她覺得很感動，除了感謝大家，也感謝員工的幫忙，如果客人沒買到，會覺得很內疚，「現在完全沒有心思去考慮新店面的事情，目前目標是讓客人能夠滿意地買到想要買的東西」。

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