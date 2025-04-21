快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

向日本觀光客招手 市府組隊赴關西推銷高雄旅遊

中央社／ 高雄21日電

高市觀光局率領約60名觀光、旅宿等業者組成國際觀光隊，近日前往日本大阪等地拜訪，明天將在大阪舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，盼打開高雄觀光知名度，吸引日客。

觀光局長高閔琳表示，2024年日本赴台人次近132萬，為來台最大客源國，雖年增32%，僅恢復疫前6成；其中來高住宿約為21萬人次，較前一年成長31%，僅疫前6成，顯示仍具高度成長空間。

關西為日本第二大經濟圈，涵蓋大阪、京都、奈良等文化重鎮，人口逾2300萬，旅遊潛力龐大。適逢大阪萬國博覽會開幕首月，預期吸引大量海外旅客造訪，也為高雄拓展國際曝光創造契機。

觀光局近日邀集高雄在地觀光、旅宿、餐飲等業者約60人，組成「高雄國際觀光隊」，拜訪駐大阪經濟文化辦事處、大阪觀光局、日本旅行業協會（JATA）及當地航空業者、旅行社等，希望提升高雄的國際觀光能見度。

此外，觀光局並將於明天舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，並攜手農業局共同推廣高雄觀光資源與農業特色，共同展現高雄國際觀光的多元魅力。

觀光局今天新聞稿指出，推動日本旅客出國，關鍵在於讓首次出國的年輕族群等人能首選高雄。此次高雄推廣觀光，將強調高雄豐富的美食、文化、藝術及自然景觀，拉近與日本年輕族群的距離。

大阪 日本 觀光局

延伸閱讀

高雄這條路機車限速40 網友上下班直擊車禍嘆：歸剛欸

高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動

懷疑遇詐賭開車撞棋藝館 高雄3男「快進快出」判無罪

高雄法鬥脫離情侶主人走失 員警順毛牠露出萌萌怪表情

相關新聞

霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的...

高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動

高雄青海路一家日本飯糰店因生意爆紅，與房東發生漲租糾紛，房東還砸毀自己放在店門口的花盆。消息曝光後，許多高雄人紛紛來排隊...

高雄日式飯糰店被砸 律師願以3萬3出租30坪店面「搬來台北吧」

高雄青海路一間日本飯糰因生意太好，竟遭女房東要求翻倍漲租金，大前天女房東還砸毀自己在店門口的花盆。知名網紅楊律師（黑心律...

台鐵屏東站前都更 達麗建設獲選最優申請人預計7月簽約

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合...

先投保再騎 屏東YouBike2.0E強制投保租借新制7月1日上路

屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，累積站點數138站，今年將加碼投入1905輛自行車（含665輛電動...

金門霧鎖2日近千人滯留 今天候好轉旅客可望全數疏運

連2天金門因濃霧攪局，造成不少航班取消，數百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，飛機起降正常，一早就有不少旅客候補上飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。