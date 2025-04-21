台鐵屏東站前都更 達麗建設獲選最優申請人預計7月簽約
台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由達麗建設事業股份有限公司獲選為最優申請人，台鐵後續將與達麗建設辦理議約及簽約作業，預計2025年7月完成簽約。
台鐵公司指出，本次開發土地面積約8850平方公尺，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。
此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。
台鐵公司指出，本案將以都更權利變換方式開發，初步規畫興建地上20層、地下4層住商大樓，其中地上1至3層規畫商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元。
台鐵公司期望本案成為南台灣結合TOD場站開發的指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「五贏」局面，樹立台鐵屏東車站地區都市更新典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言