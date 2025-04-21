快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

台鐵屏東站前都更 達麗建設獲選最優申請人預計7月簽約

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵屏東車站。圖／報系資料照
台鐵屏東車站。圖／報系資料照

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由達麗建設事業股份有限公司獲選為最優申請人，台鐵後續將與達麗建設辦理議約及簽約作業，預計2025年7月完成簽約。

台鐵公司指出，本次開發土地面積約8850平方公尺，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。

此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵公司指出，本案將以都更權利變換方式開發，初步規畫興建地上20層、地下4層住商大樓，其中地上1至3層規畫商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元。

台鐵公司期望本案成為南台灣結合TOD場站開發的指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「五贏」局面，樹立台鐵屏東車站地區都市更新典範。

台鐵 屏東縣 火車站

延伸閱讀

台鐵屏東站前都更面積逾2600坪 規畫興建24樓住商大樓

台鐵屏東站達麗建設獲選最優申請人 預計7月簽約

六都舊屋租金標準加嚴 牽動明年房屋稅率

全台4成違法露營場擬轉合法 觀光署：積極輔導

相關新聞

霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的...

高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動

高雄青海路一家日本飯糰店因生意爆紅，與房東發生漲租糾紛，房東還砸毀自己放在店門口的花盆。消息曝光後，許多高雄人紛紛來排隊...

高雄日式飯糰店被砸 律師願以3萬3出租30坪店面「搬來台北吧」

高雄青海路一間日本飯糰因生意太好，竟遭女房東要求翻倍漲租金，大前天女房東還砸毀自己在店門口的花盆。知名網紅楊律師（黑心律...

台鐵屏東站前都更 達麗建設獲選最優申請人預計7月簽約

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合...

先投保再騎 屏東YouBike2.0E強制投保租借新制7月1日上路

屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，累積站點數138站，今年將加碼投入1905輛自行車（含665輛電動...

金門霧鎖2日近千人滯留 今天候好轉旅客可望全數疏運

連2天金門因濃霧攪局，造成不少航班取消，數百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，飛機起降正常，一早就有不少旅客候補上飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。