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高市佛教會浴佛大典祈求國泰民安 陳其邁出席浴佛儀式

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市佛教會在元亨寺舉行浴佛大典，高雄市長陳其邁特別親自出席，參與浴佛儀式。圖／高雄市佛教會提供
高雄市佛教會在元亨寺舉行浴佛大典，高雄市長陳其邁特別親自出席，參與浴佛儀式。圖／高雄市佛教會提供

高雄市佛教會為慶賀佛陀誕生、感念佛恩，在高雄市元亨寺舉行浴佛大典，由高雄市佛教會理事長上圓下戒大和尚，率領全市各寺廟團體、信眾誦經祝禱，展現佛教團體凝聚力，會中並捐助「南高雄家扶中心」20萬元，幫忙經濟弱勢家庭的兒少，度過生活難關。高雄市長陳其邁特別親自出席，參與浴佛儀式，陳其邁也感謝高雄市佛教會長期支持市政推動、安定人心，讓我們的社會能夠更祥和進步，是穩定社會最重要的力量。

高雄市佛教會理事長上圓下戒大和尚致詞表示，釋迦牟尼佛教導我們最重要的是，好好把人的本分做好，釋迦佛發願，人不孝順父母、恭敬師長，造十惡業，佛陀來人間度化眾生，佛陀的出世，帶給人間光明，希望與會所有人都能增長智慧，同霑法益！有更多正能量應變生活中的變化與不安，創造更幸福健康的人生。

高雄市佛教會在元亨寺舉行浴佛大典，慶賀佛陀誕生、感念佛恩。圖／高雄市佛教會提供
高雄市佛教會在元亨寺舉行浴佛大典，慶賀佛陀誕生、感念佛恩。圖／高雄市佛教會提供

佛教 和尚

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