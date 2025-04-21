霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的民眾焦急萬分，引發民怨。嘉義賴姓退休高工教師對此感同身受，PO文指出去年他也曾受困金門兩日，最後輾轉搭船返台，他曾在行政院「公共政策網路參與平台」發起連署，主張制定「金馬霧季交通處理辦法」，卻乏人問津，讓他不禁感嘆「政府根本不在意！」

賴姓教師表示，金馬地區每年3至5月，受地形與氣候影響，常出現大霧瀰漫現象，導致航班停飛幾乎成為常態，旅客滯留問題年年發生，政府卻始終未有根本作為，他指出，當時很多旅客在機場、旅館與碼頭之間奔波，候補資訊混亂，讓民眾疲於奔命，尤其高齡長者和行動不便者，更是身心俱疲。

「回家的路，怎麼這麼難走？」他認為政府應儘速制定金馬霧季的應變SOP（標準作業流程），包含飛航中斷時的資訊整合、替代交通規劃與弱勢乘客協助機制，讓民眾能安心往返金馬兩地。

對此，有網友留言指出，「霧季停飛是為了安全，氣候問題誰也無法控制，全世界航空業者都是如此。」也有人認為，這段時間要去金馬旅客應該有心理準備，因天候問題延誤，最好都能留幾天預備期。

金門縣政府表示，實際上早已有「霧季ABC疏運計畫」應對。觀光處長許績鑫說明，A計畫為即時協調加開航班；B計畫是啟動海空聯運機制，透過替代港口安排備援船班；C計畫則是協調國防部出動軍用運輸機。不過，由於船班座位數少、航程長，且搭乘意願不高，加上軍機協調涉及層層程序，啟動效率仍存挑戰。

也有旅客建議中央應補助金門建造高速客輪，以縮短海上通行時間，對此，縣府指出，目前備援船班多停靠嘉義布袋或台中港，橫渡黑水溝時間長、風浪大，旅程顛簸，使用人數有限，難以成為常態選項，過去春節包船實驗每航次僅150席，實際搭載人數並不多。