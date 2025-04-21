快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

聽新聞
0:00 / 0:00

霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門連2天受濃霧影響，對外交通大亂，超過千名旅客滯留，不少人苦等近2天。記者蔡家蓁／攝影
金門連2天受濃霧影響，對外交通大亂，超過千名旅客滯留，不少人苦等近2天。記者蔡家蓁／攝影

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的民眾焦急萬分，引發民怨。嘉義賴姓退休高工教師對此感同身受，PO文指出去年他也曾受困金門兩日，最後輾轉搭船返台，他曾在行政院「公共政策網路參與平台」發起連署，主張制定「金馬霧季交通處理辦法」，卻乏人問津，讓他不禁感嘆「政府根本不在意！」

賴姓教師表示，金馬地區每年3至5月，受地形與氣候影響，常出現大霧瀰漫現象，導致航班停飛幾乎成為常態，旅客滯留問題年年發生，政府卻始終未有根本作為，他指出，當時很多旅客在機場、旅館與碼頭之間奔波，候補資訊混亂，讓民眾疲於奔命，尤其高齡長者和行動不便者，更是身心俱疲。

「回家的路，怎麼這麼難走？」他認為政府應儘速制定金馬霧季的應變SOP（標準作業流程），包含飛航中斷時的資訊整合、替代交通規劃與弱勢乘客協助機制，讓民眾能安心往返金馬兩地。

對此，有網友留言指出，「霧季停飛是為了安全，氣候問題誰也無法控制，全世界航空業者都是如此。」也有人認為，這段時間要去金馬旅客應該有心理準備，因天候問題延誤，最好都能留幾天預備期。

金門縣政府表示，實際上早已有「霧季ABC疏運計畫」應對。觀光處長許績鑫說明，A計畫為即時協調加開航班；B計畫是啟動海空聯運機制，透過替代港口安排備援船班；C計畫則是協調國防部出動軍用運輸機。不過，由於船班座位數少、航程長，且搭乘意願不高，加上軍機協調涉及層層程序，啟動效率仍存挑戰。

也有旅客建議中央應補助金門建造高速客輪，以縮短海上通行時間，對此，縣府指出，目前備援船班多停靠嘉義布袋或台中港，橫渡黑水溝時間長、風浪大，旅程顛簸，使用人數有限，難以成為常態選項，過去春節包船實驗每航次僅150席，實際搭載人數並不多。

在地民眾，金門人往返本島習慣搭飛機，搭船動輒4至6小時，過程太折騰，很多人受不了，尤其要橫跨台灣海峽，如果海象不佳，常讓人吐到不行，實在沒飛機可搭才會選擇搭船。

霧鎖金門開始了！金門尚義機場連日來一早周遭一片霧茫茫景象，機場關場，飛機無法正常起降。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門開始了！金門尚義機場連日來一早周遭一片霧茫茫景象，機場關場，飛機無法正常起降。記者蔡家蓁／攝影
每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門引起民怨，嘉義賴姓退休高工教師對此感同身受，PO文指出去年他也曾受困金門兩日，最後輾轉搭船返台，他曾在行政院「公共政策網路參與平台」發起連署，主張制定「金馬霧季交通處理辦法」，卻乏人問津，讓他不禁感嘆「政府根本不在意！」圖／翻攝網路
霧鎖金門引起民怨，嘉義賴姓退休高工教師對此感同身受，PO文指出去年他也曾受困金門兩日，最後輾轉搭船返台，他曾在行政院「公共政策網路參與平台」發起連署，主張制定「金馬霧季交通處理辦法」，卻乏人問津，讓他不禁感嘆「政府根本不在意！」圖／翻攝網路

機制 機場 航班 金門

延伸閱讀

金門濃霧鎖千人滯留 民航局啟動疏運加開立榮1班次

金門氣候穩定 民航局啟動疏運立榮加開1班次

金門峰上「祭蜂鄉俗」 神輦夾擊間撿紅鴨蛋求平安

桃園社宅基地挖出營建廢棄物 議員促檢討用地取得SOP

相關新聞

霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的...

高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動

高雄青海路一家日本飯糰店因生意爆紅，與房東發生漲租糾紛，房東還砸毀自己放在店門口的花盆。消息曝光後，許多高雄人紛紛來排隊...

高雄日式飯糰店被砸 律師願以3萬3出租30坪店面「搬來台北吧」

高雄青海路一間日本飯糰因生意太好，竟遭女房東要求翻倍漲租金，大前天女房東還砸毀自己在店門口的花盆。知名網紅楊律師（黑心律...

台鐵屏東站前都更 達麗建設獲選最優申請人預計7月簽約

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合...

先投保再騎 屏東YouBike2.0E強制投保租借新制7月1日上路

屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，累積站點數138站，今年將加碼投入1905輛自行車（含665輛電動...

金門霧鎖2日近千人滯留 今天候好轉旅客可望全數疏運

連2天金門因濃霧攪局，造成不少航班取消，數百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，飛機起降正常，一早就有不少旅客候補上飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。