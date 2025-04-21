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先投保再騎 屏東YouBike2.0E強制投保租借新制7月1日上路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府交旅處指出，為維護縣民及遊客騎乘安全，今2025年7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。記者劉星君／攝影
屏東縣府交旅處指出，為維護縣民及遊客騎乘安全，今2025年7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。記者劉星君／攝影

屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，累積站點數138站，今年將加碼投入1905輛自行車（含665輛電動輔助自行車）持續增加站點及擴增服務區域，為維護縣民及遊客騎乘安全，今2025年7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。

屏東縣府交旅處表示，屏東YouBike啟用至今，騎乘人次累積逾300萬人次，其中YouBike 2.0E車輛有電力輔助，讓高齡者、長距離騎行需求者、騎乘上坡路段吃力者可輕鬆爬坡、舒適騎乘。

交旅處表示，為確保使用者騎乘安全及權益，從今年7月1日實施新制度，未投保「公共自行車傷害險」者將無法在屏東縣租借YouBike 2.0E；提醒民眾租借公共自行車前，可先透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員後，登錄或再確認保險資料是否正確，即可免費投保公共自行車傷害險，完成加保後，於全台YouBike服務的縣市騎乘YouBike公共自行車皆能享有騎乘保障（票卡實際使用者與被保險人必須為同一人）

交通旅遊處強調，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在租借公共自行車期間遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

交旅處呼籲，租借YouBike，應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等。

屏東縣府交旅處指出，為維護縣民及遊客騎乘安全，今2025年7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府交旅處指出，為維護縣民及遊客騎乘安全，今2025年7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。圖／屏東縣府交旅處提供

YouBike 屏東縣 自行車

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