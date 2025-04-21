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高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動
高雄青海路一家日本飯糰店因生意爆紅，與房東發生漲租糾紛，房東還砸毀自己放在店門口的花盆。消息曝光後，許多高雄人紛紛來排隊買飯糰、力挺店家。今天一早消費者依舊大排長龍，店家準備1天份量的飯糰，不到3小時就完售，老闆為此親自出面鞠躬道謝。
樋口先生和妻子張美娟在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，兩人返台定居後在鼓山區青海路租下店面，販售日式飯糰，生意相當不錯，不料因房東揚言漲租金，否則就要他們搬離，大前天房東甚至還在店門口砸毀自己的花盆，事件曝光後大量高雄人到飯糰店表達支持。
樋口飯糰店今天準備了1整天販售的份量，不料在開店2小時40分鐘賣光。點餐的最後一位客人向後方排隊的女子說「候位只到這邊」，女子訝異說「只到這裡嗎？」。
據了解，樋口飯糰店為了避免讓客人等太久，明天起將限制每人僅能訂購3顆飯糰，且限定鮭魚、海苔2種口味，並暫停電話和網路預約，一律需要現場排隊。
有民眾今天上午發現飯糰已賣完，仍留下來排隊預購明後天的訂單，但不到1個小時後，店家表示明天預約已經額滿，但還是可以到現場排隊。樋口老闆今天上午也親自出面，舉著「感謝支持」的牌子，連連鞠躬道謝，老闆娘張美娟也向在現場等待的消費者道歉。
張美娟今天上午一邊受訪、一邊包飯糰，雙手從未停下。張美娟說，因為很多客人專程來買飯糰，「如果沒讓他們買到會很內疚」，對於每天顧客大排長龍，也非常感動，「感謝大家，也感謝員工非常認真幫忙，不然真的做不下去」，至於新店面的事情，因為想要先解決目前爆滿的訂單，暫時沒有心思考慮。
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