金門霧鎖2日近千人滯留 今天候好轉旅客可望全數疏運

連2天金門因濃霧攪局，造成不少航班取消，數百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，飛機起降正常，一早就有不少旅客候補上飛機返台，金門航空站表示，連2天滯留的旅客，今天預計可輸運完畢，他們也建議小三通旅客行程要自己規劃好，預留彈性時間，以防有時候船班延誤，趕不上飛機，造成「無機」可乘。

金門連兩日受濃霧籠罩，導致航班大亂，前天受到濃霧影響，總計取消25架次從金門往台灣的班機，昨天則是取消9架次航班，造成近千名旅客滯留，但因為假日金門往返台灣的班機都班班客滿，一位難求，無法消化滯留旅客，讓已經滯留2天的不少旅客相當不滿，昨天在機場候補櫃臺前高喊「我要回家」。

金門航空站表示，今晨各航班已恢復正常，上午10時許，昨日滯留旅客很多已陸續候補上機，原訂下午加開一班立榮A321加班機，但因現場候補人數僅約200多人，航空公司改派較小型的ATR機型，預計今日可將滯留旅客全數疏運完畢。

一名航站人員透露，昨天抗議大鬧的很多都是經金門中轉到大陸旅遊的台灣旅客，或是陸配，雖然機場有滯留的人，但沒有旅客說的那麼多，很多都是重複登記候補，媒體拍到的是正班機到場候機的旅客加上數百候補旅客，才會看起來「人山人海」。

金門霧季集中在每年4至5月，班機經常受天候影響而延誤或取消。當地居民建議，此期間赴金旅遊或轉機應預留足夠時間，以免旅程變調。有網友就說，他們都會提醒，不要在金門容易起霧的時候利用小三通去大陸玩，不然就要有「關島」的心理準備，很多人抱持僥倖的心態，不聽勸堅持要賭一把，結果因為氣候問題班級延誤或取消就在機場亂，你就算把機場燒了，飛機也無法起飛，就算飛機冒險起飛，你敢坐嗎？

也有當地人說，「每年4至5月就是金門的霧季，講難聽的，金門在地人有多少人會在霧季搭飛機，除了真的需要赴台看醫生的，根本金門本地人很少在這段時間出行」。