快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

強化管理 高市交通局推合法停車場標章辨識

中央社／ 高雄21日電

為加強停車場管理，高雄市交通局今天表示，將針對合法登記在案的民營停車場，推動「合法停車場標章」制度，要求業者於停車場出入口明顯處張貼標章，以供民眾辨識。

高雄市交通局今天透過新聞稿表示，截至今年3月底，高雄市已合法設置的民營公共路外停車場達1193場，交通局除每年例行性查核定型化契約外，也會不定期派員抽查。

交通局指出，針對雖登記在案但違反設置計畫的停車場以及無證營業的停車場，將持續加強稽查，透過例行查核、不定期抽查及民眾檢舉機制，積極查處違規業者。

交通局表示，透過加強稽查，希望確保停車場業者遵守相關規定，包括營業時間、收費標準、意外責任險、票卡遺失費用計算方式、工本費及身心障礙者專用停車位設置等。

交通局指出，若經查證違規屬實，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰及列管，並要求違規業者限期改善，無證營業者須依法申請停車場登記證或停止營業。

交通局強調，將持續督導合法停車場業者張貼合法停車場標章，並強化違規業者查處，確保市民能安心停車，使用合法、安全的停車服務。

停車場 車位 高雄市

延伸閱讀

高市光武國小志工團34年 不少導護媽媽站成導護阿嬤

國民黨高市黨部重申未介入罷免 控黃捷等人帶風向指揮辦案

防範無號誌路口事故 中市去年設35處智慧路標今年再加碼

全都撞死人！台南揭第10批名單 10名高風險駕駛資料曝光

相關新聞

高雄人用新台幣下架樋口飯糰 明天限購、限口味照買 老闆感動

高雄青海路一家日本飯糰店因生意爆紅，與房東發生漲租糾紛，房東還砸毀自己放在店門口的花盆。消息曝光後，許多高雄人紛紛來排隊...

霧鎖金門年年重演！退休教師呼籲制定交通應變SOP

每逢霧季，金門機場因天候不佳造成班機大亂的情事，總是年年重演。日前再度發生上千名旅客因大霧滯留金門機場，讓許多無法回家的...

先投保再騎 屏東YouBike2.0E強制投保租借新制7月1日上路

屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，累積站點數138站，今年將加碼投入1905輛自行車（含665輛電動...

金門霧鎖2日近千人滯留 今天候好轉旅客可望全數疏運

連2天金門因濃霧攪局，造成不少航班取消，數百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，飛機起降正常，一早就有不少旅客候補上飛機...

高雄飯糰店被房東砸店 神秘客今上門推薦新店面

高雄市青海路一間飯糰店與房東因漲租發生糾紛，房東大前天在店門口雜盆栽後，引起社會關注。店家無奈透露，將換地點繼續營業，昨...

高雄議員爆料日式飯糰店曾低調送愛 市府將邀進駐餐廳

高雄美術館特區日式飯糰店租約風波引發各界關心，在高雄捷運公司力邀店家進駐捷運站後，今早高市議員簡煥宗質詢關心此事，揭露店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。