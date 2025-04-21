高雄飯糰店被房東砸店 神秘客今上門推薦新店面

高雄市青海路一間飯糰店與房東因漲租發生糾紛，房東大前天在店門口雜盆栽後，引起社會關注。店家無奈透露，將換地點繼續營業，昨天高雄捷運邀請飯糰店到捷運站內設點，今天更有1名女顧客到場排隊買飯糰，示願意提供店面讓店家「更有發揮空間」。

老闆娘說，覺得感動，但這兩天湧入大量顧客，「完全沒有心思去考慮新店面的事情」。

來自日本的樋口先生和台灣妻子張美娟在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後在鼓山區青海路租下店面，販售日式飯糰。樋口先生將店面經營得有聲有色，生意相當不錯，不料因房東揚言漲租金，否則就要他們搬離，大前天房東甚至還在店門口砸毀自己的花盆，事件曝光後大量高雄人到飯糰店表達支持。

高雄捷運昨天在飯糰店的粉絲專頁留言，「如果貴店有意願另尋他址開店，或許也可以考慮設在捷運站內」邀請樋口先生考慮在捷運站內設點賣飯糰。樋口飯糰店今天一早就出現排隊人潮，顧客們異口同聲說「來幫飯糰店加油、打氣」，但許多人把機車停在黃線前或人行道上，驚動轄區警方派人來開罰單。

住在美術館附近的王姓女子說，看到新聞覺得很心痛，如果樋口飯糰店到的地方開店，「是美術館地區居民的損失」，但如果他們有選擇，也是要尊重。

三民區的許姓女子今天上午7時許就來到樋口飯糰店排隊買飯糰，她把機車停在門口人行道，結果被開罰單，「這一餐很貴」。許姓女子說，樋口先生特地跟排隊的顧客說謝謝，老闆娘也跟大家說「不好意思、久等了」，讓人感受到用心，應該要給予鼓勵。

許姓女子說，樋口飯糰店可以換一個適當的地點，更有發揮空間，她今天除了來買飯糰，也是要提供一處位於市政府附近的地點給店家參考，但老闆娘說，要先處理房子的糾紛，再且看且走。