高雄議員爆料日式飯糰店曾低調送愛 市府將邀進駐餐廳

高雄美術館特區日式飯糰店租約風波引發各界關心，在高雄捷運公司力邀店家進駐捷運站後，今早高市議員簡煥宗質詢關心此事，揭露店家曾在颱風救災時製作飯糰招待消防弟兄，熱衷台日交流；市府行國處長張硯卿表示，市府行政中心的員工餐廳也有攤位招租，店家若有意願，將協助進駐。

日本人樋口和台籍妻子返台在高雄市鼓山區青海路開設「日式飯糰專賣店」，近日疑因房東有意大幅調漲租金引發糾紛，店門口物品遭砸損。消息曝光後，許多消費者購買飯糰，用行動聲援店家。

高市議會今日進行民政部門業務質詢，議員簡煥宗表示，日式飯糰店被房東惡意調整房租造成一些紛擾，這家飯糰業者平日很認真付出，有時會做飯糰給消防弟兄享用，風災時也在店門口拿著「高雄加油」的牌子；這起糾紛涉及國際事務，請問行國處對此事有何看法。

行政暨國際處長張硯卿說，這家店家一向非常支持高雄及台灣，響應大港水果祭及海島生活節等活動，經盤點市府行政中心空間，員工餐廳有攤位正在招租，若店家有意願會進行相關協助。