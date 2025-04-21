登北大武男跌落邊坡60公尺 消防查出違反登山自治條例 

屏東縣消防局本月19日上午10點多接獲報案，北大武山登山步道1.75公里處，一名男子下山途中跌落邊邊坡約60公尺，救援人員趕抵現場，架設繩索下降接觸，將男子救出後，陪伴下山，歷時約4小時完成救援。

屏東縣消防局查出，該團是7人三天兩夜登北大武山，經查發現，該團雖申請入山證，但沒有一人有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，違反屏東縣登山活動管理自治條例第六條，現場對該團領隊依法開出舉發單，俟15天意見陳述期後，依規定予以裁罰處1萬元到5萬元罰鍰。

消防局表示，19日上午10點12分受理北大武山登山步道1.75公里，男子登山客不慎跌落山坡約60公尺，急需救援，派遣泰武、來義分隊、特搜大隊及第二大隊共計5車11人前往，並通知檜谷山莊莊主先行了解。

救援人員在中午12時53分抵達1.75k處，男子大約跌60米左右，立即架設繩索下降接觸患者，13時30分將患者拖拉至步道，立即生命評估，男子意識清楚，臉部背部瘀青，身體多處擦傷，消防人員給予頸圈固定、清洗傷口、包紮止血，以攙扶方式協助男子下送至新登山口，最後由萬巒分隊救護車送至潮州安泰醫院，完成任務。