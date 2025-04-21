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台29線大樹頻施工 民批道路像狗啃

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台29線大樹路段施工工程多，尤其以竹寮路段最受詬病，路面隨處可見施工單位留下的柏油「補丁」。記者徐白櫻／攝影
台29線大樹路段施工工程多，尤其以竹寮路段最受詬病，路面隨處可見施工單位留下的柏油「補丁」。記者徐白櫻／攝影

省道台29線貫穿高市大樹區，地下設南化水庫聯通管線，2個月10幾件施工，地方怨「整條路像補破網」。議員不滿地方、中央未整合，市府工務局說，會轉達地方意見；公路局高雄工務段表示，各單位施工有橫向聯繫，未重複開挖。

台29線串聯那瑪夏區至林園區，全長112公里。此條道路貫穿大樹區，居民長期飽受施工之苦，「一個單位挖一次、整條路段像被狗啃」、「這條路不知道招誰惹誰」。

議員黃飛鳳說，台29線是大樹區聯外道路，從年初挖到年底，沒有一年不挖馬路，竹寮路段最嚴重，剛鋪好的道路又開挖，整條路「補丁」隨處可見。

「2月12日至4月9日，多達12件施工」，黃飛鳳說，施工涵蓋台電、台水及瓦斯管線，主管機關公路局欠缺橫向聯繫。有時市府管轄道路開挖，之後又是省道開挖，這周封路、下周也封路，中央、地方未整合，訊息不清楚，全部罵市府。

工務局長楊欽富表示，台29線是公路局管轄，高雄市挖管中心查不到，要到「高屏道路挖掘資訊網」查詢，管路施工整合，會向公路局建議。

黃飛鳳表示，工務局應主動彙整中央管線單位與施工時程，導入區段施工整合機制，減少重複開挖；地方與中央施工單位應建立道路管挖協調平台，提升統籌效能，統一施工期程。

台29線分屬甲仙工務段及高雄工務段管轄，高雄段表示，各單位施工有橫向聯繫，沒有重複開挖，大樹路段自來水工程管線漏水施工剛完成，另外台電配合205兵工廠遷移管線作業又接續施工，過橋段淺鑽工程難度高，完工日期較難掌控，今年內會把路面重新刨鋪。

南化水庫 台電 議員

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