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高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 高捷伸援手力邀進駐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
樋口飯糰店疑因生意太好，與房東發生房租調漲爭議，前天房東甚至還在店門口砸毀房東自己的花盆。記者王勇超／攝影
樋口飯糰店疑因生意太好，與房東發生房租調漲爭議，前天房東甚至還在店門口砸毀房東自己的花盆。記者王勇超／攝影

高雄青海路一家日本飯糰店疑因生意太好，因而與房東發生租約爭議，房東甚至砸毀自己放在店門口前方的花盆，消息傳出後，許多民眾來到飯糰店表達支持，高雄捷運的小編也在飯糰店粉絲專頁留言力邀進駐。高捷公司證實，下午已與店家取得聯繫，明天將帶店家到捷運3個車站勘查，挑選適合設櫃的地點。

60歲的樋口先生和台灣妻子在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，遂返台定居後在鼓山區青海路租下店面，販售日式飯糰，道地日式口味加上老闆獨特親切的叫賣手板，讓飯糰店人氣持續增長，沒想到卻與房東發生房租調漲爭議，前天房東甚至還在店門口砸毀房東自己的花盆。

今天許多民眾來到樋口飯糰店表達支持，高雄前金區三川里長莊晉勳今天舉辦女兒的收涎儀式，又得知飯糰店的遭遇，為了表達對樋口先生支持，訂購50顆飯糰。立委黃捷今天也專程來到飯糰店幫老闆打氣，黃捷說，她吃了好幾顆飯糰，「米粒香Q飽滿非常好吃」。

高雄捷運臉書粉專也來到樋口飯糰店的粉專留言，力邀進駐高捷車站的商店街。網友大讚高捷根本頂級操作，「讓老闆感受高雄人的熱情與溫暖」。高捷公司說，許多學生、上班族會搭捷運通勤，考慮到飯糰相當適合通勤族，才留言邀請。

高捷公司表示，今天傍晚已與樋口飯糰店取得聯繫，並約好明天要帶樋口先生等人一起到高捷左營站、高雄車站、美麗島站，現場參觀並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。高捷說，商店街本來就需要店家進駐，不論最後樋口飯糰店的決定如何，一切都尊重店家本身意願，高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

樋口先生與太太在飯糰店忙著製作飯糰。記者王勇超／攝影
樋口先生與太太在飯糰店忙著製作飯糰。記者王勇超／攝影
高雄捷運臉書粉專來到樋口飯糰店的粉專留言，力邀進駐高捷車站的商店街。圖／讀者提供
高雄捷運臉書粉專來到樋口飯糰店的粉專留言，力邀進駐高捷車站的商店街。圖／讀者提供

飯糰 高捷 高雄捷運

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