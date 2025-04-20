溫差驟變起伏達10度 屏東酪梨農嘆結果率不到8成

天氣變化大，短期間溫差驟變，起伏達十度左右，屏東縣酪梨農反映，溫差大，造成酪梨果樹不開花，按照期程4、5月應是結果階段，但整株果樹僅2到3株小果，真的是「碩果僅存」，酪梨農嘆，「種植以來首次碰到災損」。

立委鍾佳濱接獲農民陳情，今到到萬丹鄉、高樹鄉會勘，萬丹農會理事長陳進地、萬丹鄉酪梨產銷班第10班長吳讚旺、高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會總幹事洪銘聰、常務監事吳雙景等人，都反應今年酪梨落果嚴重，產量大幅減少，盼中央能啟動天然災害補助。

萬丹鄉酪梨產銷班第10班長吳讚旺說，酪梨很好種植，沒太多病蟲害，平均一株果樹可採收約200顆酪梨，一分地年產量可達2000公斤，產銷班成立約5年，第一次遇到這樣災損。

萬丹鄉酪梨產銷班青農陳先生指出，酪梨主要成本是肥料跟人工，容易照料，但2分地種56顆果樹，結果率不到8、9成，只能調侃自己今年不用那麼忙。

高樹鄉長梁正翰說，酪梨是一年一收，每年等這一季收成，今年高樹酪梨農也受影響，鄉公所已經速報上級，希望委員能在中央爭取相關補助，減少損失；另外也希望因應氣候，針對種苗上能予以相關後續研究，強化果樹生命力。