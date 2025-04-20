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飯糰店與房東鬧上警局…日老闆見支持留言一直流淚 妻：沒想到這麼熱情

中央社／ 高雄20日電
高雄鼓山區青海路一間日式飯糰店日前因租賃糾紛，遭房東推倒店前桌椅與花盆等物品，消息傳出吸引大批民眾到店購買飯糰表達支持。店家20日受訪表示，非常感謝大家。（黃捷服務處提供）中央社
高雄鼓山區青海路一間日式飯糰店日前因租賃糾紛，遭房東推倒店前桌椅與花盆等物品，消息傳出吸引大批民眾到店購買飯糰表達支持。店家20日受訪表示，非常感謝大家。（黃捷服務處提供）中央社

高雄鼓山區一間日式飯糰店日前因租賃糾紛，遭房東推倒店前物品，雙方互提告訴；消息傳出吸引民眾今天到場消費支持，民進黨立委黃捷也到店吃飯糰力挺，店家表達感謝並打算另尋他處營業。

高雄市鼓山區青海路一間飯糰店今天湧入大批民眾購買，以行動支持店家。張姓店主今天接受媒體聯訪說，非常感謝大家，今天工作量暴增，都沒有時間計算到底賣了多少飯糰，清晨開始就一直忙碌做飯糰，謝謝大家支持。

店主表示，先生昨天晚上看到網友鼓勵支持的留言就一直流眼淚，沒想到大家這麼熱情；至於營業地點仍在尋找中，目前要先處理法院事宜，希望能盡快處理完，否則每天受對方威脅，精神或生意都受影響。

黃捷今天在臉書（Facebook）發文指出，她的選區內有一間美味道地日式飯糰店，60歲樋口先生與台灣妻子在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名。

黃捷表示，租約糾紛雖各有立場，但暴力不被允許，飯糰店前天遭房東砸店摔花盆，第一時間已請警察多加協助2人安全並加強巡邏；她今天也到店裡表達關心，巧遇里長預訂50顆飯糰，以行動支持店家，她也吃了幾顆，「米粒香Q飽滿，非常好吃」。

黃捷指出，店家說，「總覺得這家小小的飯糰店，是台日友好最真誠的詮釋與見證」；盼台日友好情誼不滅，希望飯糰店換到新地點後，生意更好。

高雄市警察局鼓山分局指出，18日獲報青海路一處店面發生糾紛，62歲張姓房客與59歲邵姓房東因店面使用範圍發生爭執；邵女主張張女擅自在非租賃範圍（如騎樓與後陽台）擺放物品，並移動租賃範圍內飲水機與木櫃等設備，提出竊占與竊盜告訴。

警方表示，當時邵女疑情緒激動，推倒張女店前桌椅與花盆等物品，而張女丈夫則表示，過程中因邵女踢擊地上椅子，造成他腳踝輕微擦挫傷，也提出毀損與傷害告訴。警方均依規定受理偵辦。

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