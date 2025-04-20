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日老闆伴妻回台開飯糰店遭房東砸 黃捷秀50飯糰照力挺：已請警加強巡邏
高雄市鼓山區青海路有1間日本人開的飯糰店，因飯糰口味多樣、好吃，受到不少網友推薦，前天日本老闆與女房東發生糾紛，女房東竟砸壞自己放在店前的花盆，日本老闆失望之餘，決定另覓地點重新營業。立委黃捷今天到店裡表達關心，並希望飯糰店換到新地點後，生意更好。
黃捷表示，她的選區有一家美味道地的日式飯糰店，以日籍老闆獨特親切的叫賣手板聞名，前天卻遭房東砸店摔花盆，令人遺憾。租約糾紛雖各有立場，但暴力是不被允許的。砸店當天，我第一時間已請警察多加協助兩人的安全，這幾天也加強巡邏。
黃捷說，今天她也到店裡表達關心，恰巧遇到前金區三川里長莊晉勳用行動支持好店家，預訂50顆飯糰。黃捷說，她也吃了幾顆，「米粒香Q飽滿非常好吃」。
黃捷表示，60歲的樋口先生和台灣妻子，在日本新潟生活30多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，遂返台定居。樋口先生說「總覺得這家小小的飯糰店，是台日友好最真誠的詮釋與見證」，她盼望台日友好情誼不滅，也希望樋口飯糰換到新地點後，生意更好。
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