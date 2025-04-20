屏東表揚國高中模範生 周春米勉朝目標邁進「練功夫」

屏東縣長周春米今表揚全縣55所公私立高中職、國中85名模範生代表，周春米說，國高中處於摸索階段，祝福模範生們堅定地朝目標邁進，這些過程都是「練功夫」。

周春米說，各校當選模範生，都是學生學習楷模，獲獎同學優秀事蹟包括積極宣揚SDGS永續趨勢的兒少代表、代表屏東參加全中運鐵餅選手、屏東英語導覽志工、將跆拳道正能量精神運用日常生活的學生等，獲模範生一大榮耀，除得到同學、教師的肯定，也是對自我價值的認可。

獲表揚學生，枋寮高中二年級張皓翔對公共議題充滿興趣，他也是屏東縣兒少代表，關注偏鄉教育資源，為兒少權益發聲，他也是GLO（Global Leadership Organization）校園大使，參與「2024高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」等多項國際型競賽與發表會，並獲亮眼成績。張皓翔來自枋寮鄉，希望能爭取偏鄉雙語教育資源，辦營隊等，未來他想要念法律相關科系。

中正國中三年級黎鎧慧是屏東英語導覽志工，平時透過影集學英文，喜歡看六人行影集，帶領外籍人士文化走訪過程，感受異國文化差異外，也深化對自身家鄉的認識，將家鄉特色推向國際。好勝心強的她，感謝自己勇於爭取機會，成為代表學校的模範生。

高樹國中的張巧玉文武雙全，小學六年級晉升跆拳道黑帶，她說「跌倒後再爬起來」的態度，不管在運動領域或日常生活都受用。崇文國中的施昀翔在屏東縣運鐵餅項目獲亞軍，站在賽場上充滿自信卻不會自滿，代表屏東參加全中運故缺席頒獎典禮。

周春米說，國高中處於摸索階段，不僅有繁重課業壓力，還有生理條件的變化等，每天都有好多難題，但因為努力而有所成績是幸運的。

周春米分享自己的求學、律師考試歷程，她說，當時心無旁騖專注在一件事情上，回想起來相當美好，這些過程都是「練功夫」，期許學生找到人生的方向朝專業邁進。

教育處表示，今年縣府以圖書禮券500元做為禮物鼓勵模範生，期許模範生們持續精進，多閱讀課外書籍提升素養、開拓視野，培養全方位能力，勇於探索世界。