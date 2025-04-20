台29線大路樹段「補丁」多 居民怨馬路像被狗啃過一樣

省道台29線地下設南化水庫聯通管線，道路工程多，2個月多達十幾件工程施工，地方抱怨「整條路像補破網」。議員不滿地方與中央施工未整合，地方路段挖完換中央路段挖，市府官網查不到省道挖掘訊息。工務局說，轉達地方意見；公路局高雄工務段表示，施工前有進行橫向聯繫，自來水管線及205兵工廠管線等項工程連續施工導致居民感受施工頻繁，上網可查詢施工資訊。

台29串聯高雄那瑪夏區至高雄林園，全長112公里。此條道路貫穿大樹區，居民卻長期飽受施工之苦，在地人形容「一個單位挖一次、整條路段像被狗啃過一樣」、「這條路不知道招誰惹誰」。議員黃飛鳳說，台29線是大樹區最重要聯外道路，卻從年初挖到年底，沒有一年不挖馬路，竹寮路段最嚴重，剛鋪好的道路又開挖，整條路「補丁」隨處可見。

「2月12日至4月9日，竟多達12件工程施工！」黃飛鳳說，施工涵蓋台電、台水及瓦斯管線，主管機關公路局欠缺橫向聯繫。此外，有時自家門口市府管轄道路開挖，不久又變成外面的省道開挖，這周封路、下周也封路，中央與地方施工未整合，民眾出門不便又不清楚訊息，全部一起罵市府。

工務局長楊欽富回應，台29線屬於公路局管轄道路，高雄市挖管中心查不到相關資料，要去「高屏道路挖掘資訊網」查詢才對，有關施工整合問題，會向公路局建議與溝通。

黃飛鳳認為，居民希望一個網站可以知道完整訊息，不該分中央或地方，另外工務局也應主動彙整中央管線單位與施工時程，導入區段施工整合機制，減少重複開挖；地方與中央施工單位應該建立道路管挖協調平台，提升統籌效能，統一施工期程。