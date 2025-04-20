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企業淨灘邁入第7年 高雄旗津、屏東東港逾千人響應
「和泰集團淨灘減塑全台總動員」今年邁入第7年，高屏地區選定高雄旗津上竹里沙灘及屏東東港塗家厝旁海堤淨灘，今天上午共號召超過1200位民眾在沙灘撿垃圾，每1人參加即捐50元捐給非營利組織，透過活動傳遞減塑概念，呼籲民眾降低對塑料產品的依賴。
高雄場次淨灘在旗津舉辦，旗津區區長張淑貞和上竹里里長陳仲智里長等人參與，許多父母帶著小孩在沙灘撿拾垃圾。
高都汽車公司董事長余榮輝表示，2019年以來，和泰集團舉辦175場國小環保減塑教育和80場淨灘活動，總共清除64公噸垃圾，歷年來參與民眾累積超過5.2萬人次。
余榮輝說，許多學校因為這樣的環保教育，讓學童在校就養成垃圾分類觀念，並將觀念帶回家庭，真正從生活裡種下環保的種籽，一點一滴地讓減塑成為日常；感謝越來越多民眾加入淨灘，期盼未來海洋垃圾越來越少。
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