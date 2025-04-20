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高雄飯糰店遭砸房東砸店 日籍老闆決定另覓地點

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
許多客人今天來到樋口先生的飯糰店購買飯糰並表達支持。記者王勇超／攝影
許多客人今天來到樋口先生的飯糰店購買飯糰並表達支持。記者王勇超／攝影

高雄鼓山區青海路一間由日籍老闆樋口先生經營的飯糰店，日前疑因生意太好，遭到女房東砸店趕人，樋口先生失望之餘，決定另覓地點重新營業。今天上午許多網友來到樋口先生的飯糰店購買飯糰並表達支持。老闆娘張美娟說，營業的地點已經在尋找，但尚未確定位置，對於網友的支持相當感動，「謝謝大家」。

張美娟說，要搬家要等合約到期，但目前還要先處理好法院的問題，營業地點正在尋找中，很多朋友都有提供建議，但還在討論中，尚未確定。對於今天很多網友到場用買飯糰的方式表達聲援，張美娟說「覺得很感動，沒想大家這麼支持，感謝大家」，今天從早上4點到剛剛9點多，一直在做飯糰，感到高雄很溫暖。

陳姓女子說，覺得房東有點過分，所以來支持一下。鄭姓女子說，飯糰店可以搬到更好的地方，「不一定要在這裡，下一個地方會更好」。李姓男子說，發現飯糰店老伴創業被房東欺負，「台日友好，就來表達支持」。

據了解，樋口先生來台結識妻子後，2人一起前往日本生活多年，近年退休以後，決定隨著妻子返台定居，並且在青海路租房開飯糰店，與房東簽約承租3年，不料生意經營起色，邵姓女房東卻因此眼紅，要求2人退租，否則就要將租金翻倍，還聲稱是因為房子的地段好，是託了她房子的福，2人才有生意能做。

警方說，邵姓女房東18日上午聲稱不滿飯糰店將飲水機移到她認為屬於公共空間的1樓騎樓，情緒失控下砸毀了擺放在騎樓的花盆，甚至波及到了日籍老闆樋口功，造成他腳踝受傷，雙方互相提出傷害、竊占及竊盜等告訴。

許多客人今天來到樋口先生的飯糰店購買飯糰並表達支持。記者王勇超／攝影
許多客人今天來到樋口先生的飯糰店購買飯糰並表達支持。記者王勇超／攝影
樋口先生經營的飯糰店門口今天仍可看到遭房東砸毀的花盆。記者王勇超／攝影
樋口先生經營的飯糰店門口今天仍可看到遭房東砸毀的花盆。記者王勇超／攝影
樋口先生與老闆娘張美娟說從今天清晨4點就開始忙著做飯糰。記者王勇超／攝影
樋口先生與老闆娘張美娟說從今天清晨4點就開始忙著做飯糰。記者王勇超／攝影
飯糰店老闆娘張美娟說，營業的地點已經在尋找，但尚未確定位置，對於網友的支持相當感動，「謝謝大家」。記者王勇超／攝影
飯糰店老闆娘張美娟說，營業的地點已經在尋找，但尚未確定位置，對於網友的支持相當感動，「謝謝大家」。記者王勇超／攝影

房東 老闆娘 飯糰

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