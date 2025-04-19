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屏東南國生活節煙火秀 近萬遊客湧入恆春半島

中央社／ 屏東縣19日電

屏東南國生活節連續第2週在恆春古城北門草地盛大舉辦，本週主軸推廣戶外生活，並以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空，現場湧入近萬名遊客。

屏東縣長周春米表示，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年適逢恆春建城150週年，規劃連續4個週末精彩主題活動，包括音樂演出、街頭藝人、親子互動區、特色市集等，還有大型主視覺充氣裝置打卡點，本週活動以推廣戶外生活為主軸，市集內容涵蓋野營道具、風格選物、美食餐車、文創手作等豐富多元品牌。

周春米表示，今年更與屏南旅宿業者攜手推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，只要來恆春住1晚，完成相關活動流程，就有機會抽中最大獎休旅車，還有其他超值好禮，總獎項價值超過新台幣千萬元。

屏東縣政府交通旅遊處今天新聞稿表示，南國生活節本週以「南方野趣」為主題，圍繞戶外生活風格，邀請超過百家市集品牌共襄盛舉，並以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空，現場湧入近萬名遊客、氣氛熱鬧。

交旅處指出，本週表演樂團及歌手，包含「ZIP 發射樂團」、「怕胖團 PAPUNBAND」、「FunkyMo」、「Andr」、「宋德鶴」、「莉莉周她說 Lily Chou-Chou Lied」等演出，活動從下午2時延續至晚間9時，營造出南國夜晚派對感。

交旅處提及，另規劃「南國生活節小旅行」，民眾可報名參與SUP體驗、導覽等內容，探索半島風光，返回後於市集兌換限定帆布袋與市集餐券。活動現場也推出主題怪獸角色互動與系列限定周邊商品販售，完成指定步驟可參加抽獎活動。此外，今年延續環保概念，活動現場禁止使用一次性餐具，會場提供租借環保餐具。

恆春 餐具

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