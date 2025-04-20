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南州鄉代會 2代表罷免案皆未過

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯及代表湯智雄罷免案昨投票，兩案都未通過。其中葉同意罷免票差26票就通過門檻。兩陣營氣氛迥異，葉開心放鞭炮慶祝，湯則失望沒能罷免掉葉。

屏東縣選舉委員會公告，南州鄉代會第22屆第1選舉區鄉民代表葉俊緯及湯智雄罷免案投票人總數4277人，兩案投票率均逾37%，其中葉案同意罷免票1044票、不同意罷免票529票，同意罷免票占24.41%；湯案同意罷免票624票、不同意罷免票907票，同意罷免票占14.59%。

葉俊緯從昨天下午4時開票就緊盯回報結果，心情也隨之起伏，直至最終，同意罷免票數1044票，距通過門檻僅26票，一顆懸著的心才放下來。隨後立委徐富癸、縣議員許展維、南州鄉代會主席黃登凱等人都到服務處恭喜，鄉親也放鞭炮慶祝罷免未過關。

葉俊緯表示，兩方罷免案都未通過，是很好結局，至於是是非非就交給鄉親評斷。投票前謠言滿天飛，所幸南州鄉親都很理智，針對相關謠言，他已蒐證，會針對4人提告。

相較於葉俊緯陣營歡天喜地，湯智雄雖逃過被罷免，陣營卻籠罩一片低氣壓，湯也表示「非常失望」。

湯智雄說，這次主要是要罷免葉俊緯，且很有機會罷免掉；沒想到最後結果差了20多票，讓葉逃過一劫。至於是否要聲請驗票，還要再討論。

屏東縣選舉 投票率 罷免

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