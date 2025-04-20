國際商工廢鋼鋁 遭疑圖利廠商

高雄國際商工舊校舍4月底將拆除，建物內含有價金屬，廠商依規定需向市府繳回金屬回收金，但議員質疑工務局低估廢金屬數量及售價，致回收金短少逾2千萬元。並指業者拆城中城時曾引發民怨，如今再得標令人懷疑關係匪淺。工務局指將重算廢鋼數量，確保估算無誤。

工務局新工處坦承當初價目表上的廢鋼價格誤植，不過廠商實際繳回的金額，是依去年11月編預算時的廢鋼價格計算，每公斤約9元至9.6元，廠商自行販售後約能回收760萬元，仍依契約要求繳804萬元回收金。此案「市府並無蒙受損失」，誤植部分也函請設計建造單位提出書面說明，將依勞務契約追究疏失。

國際商工廢校後閒置2年多，北側規畫作中山大學醫學院預定地，南側1.49公頃校地將變更為捷運開發區。新工處今年1月發包拆除，由裕國能源科技公司得標，訂4月底拆主建築，但鋼料、鋁料價格爆出被低估。

議員吳銘賜說，市府估算國際商工有1500樘鋁窗， 鋁的總重量約300公斤，換算平均每樘鋁窗只含200克鋁，但1個高1.8公尺、寬2.4公尺的鋁窗，鋁量根本不會這麼少，專業師傅評估的鋁量，與市府相差有150倍，每公斤若賣5、60元，市府就減收近200萬元。

吳銘賜另指，工務局估算國際商工建築鋼筋重達850公噸，招標文件寫明鋼料剩餘價為每公斤3.86元，得標商需向市府繳回804萬元；但學校廢鋼料應近3000公噸，市府已短報超過1000公噸，且市場廢鋼價每公斤近8.4元，市府估算為3.86元，「俗到像豬血湯」，根本亂來。

新工處解釋，鋁窗是依建築物立面圖估算，不含玻璃重量，計算基準正確無誤，民代所指的數據無從得知；而建築廢鋼數量是委由林建宇建築師事務所評估，因校舍已興建約45至55年，興建時建築設計規範的配筋量低於現行規範，初步估算廢鋼約850公噸；「一切照標準流程皆合法，無外界指涉情形」。新工處長許永穆強調，國際商工拆除案委請建築師事務所監工，將重新檢討鋼料數量確保估算無誤。