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屏東南州鄉兩罷免案均遭否決 兩陣營一喜一哀氣氛迥異

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯罷免案未通過，鄉親放鞭炮慶祝。記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯罷免案未通過，鄉親放鞭炮慶祝。記者潘奕言／攝影

屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯及代表湯智雄的罷免案昨日投票，最終兩人罷免案均未通過。其中葉的同意罷免只差26票、0.59%就通過罷免門檻，低空飛過十分驚險。兩陣營氣氛也迥異，葉方開心放鞭炮慶祝，湯方則很失望差點就能罷掉葉。

屏東縣選舉委員會公告，屏東縣南州鄉民代表會第22屆代表（第1選舉區）葉俊緯罷免案及湯智雄罷免案，投票人總數4277人，兩案的投票率均逾37%，最終投票結果兩案均為否決。

其中葉俊緯罷免案同意罷免票1044票、不同意罷免票529票，同意罷免票數占原選舉區選舉人總數比率24.41 %；湯智雄罷免案同意罷免票624票、不同意罷免票907票，同意罷免票數占原選舉區選舉人總數比率14.59 %。

葉俊緯從下午4時開票，就緊盯著各投開票所回報結果，心情也隨著數字起起伏伏。直至最終統計同意罷免票數1044票，僅差通過門檻26票，罷免案遭否決，低空飛過，他懸著的心才放下來。

隨後包括立委徐富癸、縣議員許展維、南州鄉代會主席黃登凱等人都到服務處恭喜，鄉親也放鞭炮慶祝罷免未過關。徐富癸到場時葉俊緯馬上迎上前致意，一手握著徐的手一手拍著胸口說「好險，只差一點點。」

葉俊緯表示，兩方的罷免案都未通過，這是很好結局，至於是是非非就交給鄉親去評估。投票前針對他的謠言滿天飛，所幸南州鄉親都很理智，未被謠言打敗，他相信未來南州一定會更好。不過針對相關謠言，他已經蒐集證據，會針對對方4人提告。

相較於葉俊緯陣營歡天喜慶，湯智雄罷免案雖然也未通過，但其陣營卻籠罩一片低氣壓，湯表示「非常失望」。他說這次罷免主要就是要罷掉葉，雖然他也因此被拖下水，但罷免前就很篤定自己一定不會被罷掉，而且很有機會罷掉葉；沒想到最後結果只差了20多票，讓葉逃過一劫。至於是否要申請驗票，還要再討論。

屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯（右2）罷免案未通過，立委徐富癸（右）、縣議員許展維（左）等人到服務處恭喜。記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯（右2）罷免案未通過，立委徐富癸（右）、縣議員許展維（左）等人到服務處恭喜。記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯（左）罷免案未通過，立委徐富癸到服務處恭喜，葉握著徐的手並拍著胸口說「好險，只差一點點。」記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉民代表會副主席葉俊緯（左）罷免案未通過，立委徐富癸到服務處恭喜，葉握著徐的手並拍著胸口說「好險，只差一點點。」記者潘奕言／攝影

屏東縣選舉 投票率 罷免

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