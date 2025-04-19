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高雄機場出境輸送帶故障！行李塞爆滿出來 旅客怒批「爛到有剩」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄小港機場今日發生國際航廈的出境島櫃行李輸送帶故障，導致大量行李卡住、滿出來，旅客等到不耐煩，怒批「機場設備爛到有剩」，圖非事發照。報系資料照
高雄小港機場今日發生國際航廈的出境島櫃行李輸送帶故障，導致大量行李卡住、滿出來，旅客等到不耐煩，怒批「機場設備爛到有剩」，圖非事發照。報系資料照

高雄小港機場今日發生國際航廈的出境島櫃行李輸送帶故障，導致大量行李卡住、滿出來，旅客等到不耐煩，怒批「機場設備爛到有剩」、「三流機場」；高雄航空站解釋，早上6時許D島櫃因輸送帶故障，暫時以人力協助輸送，約一小時後就修好，沒有影響旅客班機起飛。

民眾在網路社群發文表示，小港機場今日早上行李輸送帶故障，當時因尖峰時段出境旅客很多，「短時間內行李就直接滿出來」，更痛批機場設備「爛到有剩」，不僅報到櫃檯裡面的椅子有將近一半故障，叫修了半年都修不好，走進機場內彷彿走進時光隧道。該篇網路文章引起討論，許多人紛紛點出機場其他缺點。

有過來人分享經驗，勤務大哥會在現場推行李車，將其他行李一車一車運去別的島櫃，旅客因此就要到其他島櫃做行李檢查，但其他島櫃輸送也會接連大塞車；也有民眾直接留言批評「三流機場」、  「高雄國際機場這樣的質量，真的要把國際拿掉了」、「航廈這幾年要重新改建，可能也不想花太多心思在這種看不到的維護了」。

高雄航空站表示，早上6時許D島櫃因輸送帶故障，暫時以人力協助輸送，約一小時後、7點40分就修好，沒有影響旅客班機起飛。

高雄機場已使用近60年，268公頃腹地、跑道長度1350米都已規劃更新，新航廈建設由中央斥資880億，主體工程預計2027年動工，2032年前完工，目前東側立體停車場與A滑行道北移工程均已發包施工，航廈主體工程也已展開細部設計，屆時有1250萬人次的人流吞吐流，也擴大貨運的交流。

小港機場

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