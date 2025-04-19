高雄國際商工拆除涉圖利廠商 市府認數字誤植追究疏失

高雄國際商工廢校後，將於4月底拆除校舍，校舍建築因包含許多有價金屬，拆除廠商依規定需繳回金屬回收金，但議員質疑工務局公開校舍鋁窗的鋁、鋼筋的廢鋼數量、售價全被低估，導致市府能拿回的金額減少超過2000萬，有圖利廠商嫌疑，且該廠商過去曾執行城中城拆除引發民怨，如今再度得標，同樣質疑與工務局關係匪淺。

國際商工2022年8月廢校，校地閒置2年多，北側校地將規劃作中山大學醫學院預定地，南側校地因鄰近輕軌C34站，市府變更為捷運開發區，面積約1.49公頃，將做捷運聯合開發案。工務局新工處今年1月招標拆除作業，拆除工程由裕國能源科技股份有限公司得標，確定將於4月30日拆除主建築，但建築的鋼料、鋁料價值卻遭爆出被低估。

工務局新工處估算國際商工現有約1500樘鋁窗，總重量約300公斤的鋁；市議員吳銘賜表示，依市府估算內容，平均每個鋁窗只含200公克的鋁，但一個高1.8公尺、寬2.4公尺鋁窗根本不會這麼少量，「專業師傅評估都說，每個約有至少30公斤的鋁，竟與市政府估算的相差150倍！」以鋁的售價每公斤50至60元，政府就減少近200萬收入。

此外，工務局依國際商工樓地板面積3.5萬平方公尺，估算建築鋼筋重量達850公噸，而招標文件上寫明鋼鐵料剩餘價為每噸3860元，得標廠商拆除販賣後，需向市府繳回804萬元；吳銘賜質疑，國際商工的廢鋼料應近3000噸，市府已短報超過1千噸，且依照豐興廢鋼價，招標前一天、1月25日每噸廢鋼價8400元，市府卻評估為3860元。

「俗到像豬血湯！」吳銘賜質疑，市府將廢鋼鐵價短報一半以上，相差之下，市府能收回的費用減少近2000萬，明顯圖利廠商，得標廠商甚至還能拿7555萬拆除款，痛批市府根本亂來，他更爆料該間得標拆除公司，過去曾執行城中城拆除等工程，造成揚塵四散，民怨、負評不少，懷疑該公司與工務局關係密切、頗有交情，要求市府重新起標。

工務局長楊欽富回應，招標作業已完成，不可能再廢標重啟。工處長許永穆也表示，除非有重大理由，否則無法廢標重標，恐違反採購法，該案委請建築師事務所監工，將重新檢討鋼料數量，確保估算無誤。

新工處表示，鋁門窗計算是依照建築物立面圖估算，不含玻璃重量，計約300公斤，計算基準正確無誤，民代所指的數據無從得知；而建築廢鋼數量是委由林建宇建築師事務所評估，因校舍已興建約45至55年不等，依興建時建築設計規範鋼筋配筋量低於現行規範，初步估算廢鋼筋量約850公噸；一切照標流程皆合法，並無外界指涉情形。