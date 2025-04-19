屏東古樓部落領袖羅木蘭逝世 獲頒原民二等專業獎章

屏東縣來義鄉古樓部落傳統領袖羅木蘭逝世，享壽72歲，今天舉行告別式。她致力維護傳統文化，曾主辦7屆祖靈祭、鼓勵親族刺紋，獲頒原民會原住民族二等專業獎章。

屏東來義鄉古樓傳統領袖羅木蘭（GalaigaiTjiljuvekan）11日逝世，享壽72歲，今天在古樓集會所舉行告別式，國民黨籍立委蘇清泉、盧縣一，民進黨籍立委伍麗華、屏東縣政府原住民處長陳美鈴、來義鄉長莊景星、泰武鄉長潘明福、部落傳統領袖家族等逾300人出席，場面隆重。

前古樓青年會長沈智彥告訴中央社記者，羅木蘭不僅是古樓精神支柱，更是青年學習對象。羅木蘭所處時代歷經社會型態劇變，村長制度出現讓傳統領袖權力逐漸勢微，僅管喪失資源，羅木蘭獨自承擔守護文化重任，努力維持傳統禮俗，甚至靠自己賺錢，將曾被奪走的文化資產一一買回。

沈智彥說，羅木蘭打下基礎，讓青年文化保存工作相對沒那麼辛苦，青年最大挑戰主要在重新將族語主流化。羅木蘭堅持傳承傳統文化精神會常駐於心。

作家亞榮隆．撒可努（Sakinu Yalonglong）特從台東從來弔唁，並帶除喪獵物給喪家。

屏東縣吉羅夫敢文教協會表示，羅木蘭接下父親傳統領袖職責後，主辦排灣族古樓部落民國83至113年間（第7至13屆）的maljeveq（迎祖靈）及pusau（送祖靈）祭典；此期間羅木蘭擔任主祭，在時代變遷下堅守古樓祭典傳統，延續古樓長久以來社會制度、情感、倫理、歷史記憶，並凝聚族人們認同與向心力。

吉羅夫敢文教協會表示，排灣族生命禮俗刺手紋、身紋中斷數十年，羅木蘭不僅鼓勵家族青年親身刺紋恢復傳統文化，也相當重視其中嚴謹細緻社會制度，依照自身階序身分刺上合乎地位紋路。

協會指出，羅木蘭歷經橫跨30年的7屆maljeveq祖靈祭，期間因應時代變遷，成立社團法人屏東縣吉羅夫敢文教協會，提報古樓maljeveq祖靈祭登錄成為無形文化資產，成功在民國107年登錄為「古樓社maljeveq迎祖靈祭及pusau送祖靈祭」縣定民俗類文化資產。針對家族手紋、身紋傳統，也於同年提報登錄為「屏東縣來義鄉tjiljuvekan a vecik（手紋、身紋）」縣定民俗類文化資產。

原民會主委辦公室主任顏成仁代表主委曾智勇，在告別式上頒發原住民族二等專業獎章及證書，紀念羅木蘭在排灣族文化深耕培育；屏東縣政府也頒發感謝狀，感念她在原住民文化資產上戮力推動，守護原住民文化。