高雄黃線捷運工程濫砍樹木 高雄好過日粉專槓上護樹團體

高雄捷運黃線澄清路施工，上百棵印度紫檀、小葉欖仁行道樹被濫砍，護樹團體為此疾呼「站體牴觸以外樹木原地保留」。不過高雄好過日粉專發文怒槓環團忽略捷運工程特性亂砲轟，質疑護樹行動只能用誤導手法？對此，森林城市協會理事長莊傑任今天回文反擊，公開向好過日主筆下戰帖直播辯論「不要再躲在網路上造謠」。

高雄好過日粉專昨天發文指出，近日多家媒體報導高捷黃線施工路樹被移除，標題和內容有明顯誤導，由於資訊來自護樹團體，該團體也知捷運黃線站體採明挖施工，抵觸路樹無可厚非，明挖段的路樹本就無法保存，以「路樹消失」等字眼報導就是一種誤導。

粉專提到，護樹團體認為採潛盾法上方的上百棵印度紫檀被斷頭，但問題就在於，了解捷運工程就知道，不是車站區以外就沒有明挖與車道調整需要，看圖就知道，除了車站本體，還有連接車站的出口通道、通風井也得明挖。

粉專表示，護樹團體另外質疑「當初大順路輕軌施工能取消停車位、縮減車道以保留路樹，捷運黃線為何要犧牲路樹？」這其實更令人傻眼。

粉專強調，輕軌能保留路樹原因，就是因為軌道在平面，留下空間就有機會保留樹木，但下面要完全挖空的工程自然不同，兩種不同工法難以類比，懷疑此團體對捷運工程實質內容完全不了解。

莊傑任表示，他也看同樣的圖，就是發現明挖路線包含通風井、橫渡線、站體出口，通通已經排除後，高市府還是多砍了很多行道樹，非明挖路段行道樹都被大規模毀掉，他從未反對明挖工程產生的砍樹，針對的是潛盾工法路段樹木不該砍除。