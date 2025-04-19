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馬祖邀你來拍婚紗照 不限國籍、實拍可申請3萬補助

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
推廣馬祖婚紗旅遊，連江縣交通旅遊局推出「馬祖婚紗攝影補助」活動，即日起開放報名至4月28日止，名額限量3對，每對可獲得3萬元補助，歡迎國內外有意在馬祖拍攝婚紗照的新人報名參加。圖／連江縣交通旅遊局提供
推廣馬祖婚紗旅遊，連江縣交通旅遊局推出「馬祖婚紗攝影補助」活動，即日起開放報名至4月28日止，名額限量3對，每對可獲得3萬元補助，歡迎國內外有意在馬祖拍攝婚紗照的新人報名參加。圖／連江縣交通旅遊局提供

為吸引民眾於馬祖取景拍攝婚紗，推廣馬祖婚紗旅遊，打造浪漫觀光形象，連江縣交通旅遊局推出「馬祖婚紗攝影補助」活動，即日起開放報名至4月28日止，名額限量3對，每對可獲得3萬元補助，歡迎國內外有意在馬祖拍攝婚紗照的新人踴躍報名參加。

交旅局指出，此活動為配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點」推廣主軸，期望吸引新人前來馬祖，捕捉動人婚紗畫面，同時行銷當地豐富的自然景觀與人文風貌，補助不限國籍，只要透過專業婚紗公司或攝影師安排拍攝、並於規定時間完成實地取景，即可提出申請。

報名者可自行以個人名義申請，亦可委由婚紗公司或旅行社代辦。申請條件包括：必須穿著婚紗於馬祖進行拍攝，且不得為自拍；完成拍攝後，須在21日內提交核銷資料，經審核通過即可領取補助；補助項目涵蓋攝影、婚紗租借、造型設計、場地費、交通與食宿等拍攝相關費用。

報名方式採郵寄或親送，地址為台中市北屯區昌平路二段12之15巷32號一樓（宏格多媒體設計有限公司）。親送者需於上班時間（週一至週五上午10點至下午6點）送達。主辦單位提醒，報名截止以郵戳為憑，逾期恕不受理。若有資格取消情形，將依序遞補。

有興趣參加者可至活動頁面下載簡章與報名表，搶先把握機會，在馬祖留下一段「嶼」眾不同的幸福記憶。

婚紗照 攝影師 馬祖

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