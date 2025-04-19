南灣沙灘大改造變漂亮 今辦沙灘排球賽辣妹登場吸睛

陽光、沙灘、比基尼！恆春南灣沙灘統一改換米白色陽傘後，景觀煥然一新，墾丁國家公園管理處趁勢推出沙灘嘉年華活動，希望讓更多遊客認識「新南灣」。今日沙灘排球競賽率先登場，啦啦隊辣妹也忍不住下場打個幾球，讓沙灘更添青春魅力。

恆春南灣沙灘過去一直因雜亂且缺乏美感飽受爭議，墾管處經多次協調後，這個月開始將沙灘陽傘全面更換為米白色，整體視覺更加一致，也更具美感，讓造訪遊客大讚「南灣真的變漂亮了！」

為了讓更多人看見南灣的改變，墾管處推出南灣沙灘嘉年華活動，包括沙灘排球、環境教育營隊、親子同樂、鍛鍊體能等活動等。今日「盛夏時光—南灣沙灘排球趣味競賽」率先登場，學生、沙灘猛男、比基尼辣妹都下場競技，沙灘上充滿歡笑。

墾管處表示，南灣沙灘沙子細緻潔白、海水湛藍，有豐富的水上活動，是台灣南部最具代表性的沙灘。今年墾管處打造的南灣沙灘米白陽傘新意象，以自然低彩度的米白色為設計主軸，與海天景色和諧共融，詮釋親海空間美學，讓美感、友善與自然融合。