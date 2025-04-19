快訊

10歲重病遭棄養…打給飼主竟回「不要牠回來」 黑拉拉重回6年前收容所淚崩

全日本僅2處有賣！成田機場1熱門伴手禮沒人拿 達人：北海道排爆

90歲氣象主播李富城驚傳緊急住院！「白血球飆破2萬」送急診

南灣沙灘大改造變漂亮 今辦沙灘排球賽辣妹登場吸睛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，今日沙灘排球競賽率先登場，比基尼及啦啦隊辣妹也下場打球。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，今日沙灘排球競賽率先登場，比基尼及啦啦隊辣妹也下場打球。記者潘奕言／攝影

陽光、沙灘、比基尼！恆春南灣沙灘統一改換米白色陽傘後，景觀煥然一新，墾丁國家公園管理處趁勢推出沙灘嘉年華活動，希望讓更多遊客認識「新南灣」。今日沙灘排球競賽率先登場，啦啦隊辣妹也忍不住下場打個幾球，讓沙灘更添青春魅力。

恆春南灣沙灘過去一直因雜亂且缺乏美感飽受爭議，墾管處經多次協調後，這個月開始將沙灘陽傘全面更換為米白色，整體視覺更加一致，也更具美感，讓造訪遊客大讚「南灣真的變漂亮了！」

為了讓更多人看見南灣的改變，墾管處推出南灣沙灘嘉年華活動，包括沙灘排球、環境教育營隊、親子同樂、鍛鍊體能等活動等。今日「盛夏時光—南灣沙灘排球趣味競賽」率先登場，學生、沙灘猛男、比基尼辣妹都下場競技，沙灘上充滿歡笑。

墾管處表示，南灣沙灘沙子細緻潔白、海水湛藍，有豐富的水上活動，是台灣南部最具代表性的沙灘。今年墾管處打造的南灣沙灘米白陽傘新意象，以自然低彩度的米白色為設計主軸，與海天景色和諧共融，詮釋親海空間美學，讓美感、友善與自然融合。

南灣沙灘系列活動重點活動於5月30至31日舉行，包括南灣海盜樂園、沙灘市集、沙灘搖滾音樂會、親子趣味競賽體驗與守護海洋行動，墾管處歡迎大 家一起來感受新南灣的魅力。

墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，讓遊客認識新南灣，今日沙灘排球競賽率先登場。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，讓遊客認識新南灣，今日沙灘排球競賽率先登場。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，讓遊客認識新南灣，今日沙灘排球競賽率先登場。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，讓遊客認識新南灣，今日沙灘排球競賽率先登場。記者潘奕言／攝影
恆春南灣沙灘統一改換米白色陽傘後，景觀煥然一新。記者潘奕言／攝影
恆春南灣沙灘統一改換米白色陽傘後，景觀煥然一新。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，今日沙灘排球競賽率先登場，啦啦隊辣妹也忍不住下場打個幾球。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園管理處推出沙灘嘉年華活動，今日沙灘排球競賽率先登場，啦啦隊辣妹也忍不住下場打個幾球。記者潘奕言／攝影

墾管處 恆春 排球 沙灘

延伸閱讀

鬆弛感辣妹！Jennie「穿內衣泡澡上圍超豐滿」網驚：怎麼做到瘦又有胸？

墾丁南灣統一米白陽傘典雅迎客 5月推嘉年華派對

南灣沙灘統一米白色陽傘 墾管處辦嘉年華推廣觀光

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

相關新聞

南灣沙灘大改造變漂亮 今辦沙灘排球賽辣妹登場吸睛

陽光、沙灘、比基尼！恆春南灣沙灘統一改換米白色陽傘後，景觀煥然一新，墾丁國家公園管理處趁勢推出沙灘嘉年華活動，希望讓更多...

高雄藝術公車亭資源不均 「一區一特色」推廣在地文化

高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周...

陳福海赴住都中心取經 擬爭取西半島再興建百戶社宅

金門縣長陳福海昨天率領縣府團隊前往國家住宅及都市更新中心參訪，實地觀摩「萬華安居」社會住宅統包工程成果，並與住都中心董事...

副市長是誰？ 高市AI客服亂答

去年颱風接連來襲，高雄市政府1999專線幾乎被打爆，市府開發AI智能客服系統分擔專線負荷，3月底測試，但議員昨質詢時指系...

小港區遷村 將流失4萬人 議員憂席次減少

高雄小港區紅毛港、大林蒲遷村，人口共將流失3、4萬人，行政區人口消長牽動議員席次變化，議員質疑里鄰編組及調整辦法修正後，...

違法占用國有地 金門碧山畜牧場 牛隻遷至畜試所

金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，歷經1年協調與防疫波折，15日啟動牛隻遷移作業，已完成219頭搬遷，尚餘近20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。