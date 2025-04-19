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高雄藝術公車亭資源不均 「一區一特色」推廣在地文化

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供

高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊，今年初林園區增設首座結合地方特產的洋蔥候車亭，民代指原縣區多數行政區缺乏特色公車亭，若能結合地方風情，藉由公車亭協助推行銷特產，能吸引更多旅客搭乘公車，強調「一區一特色公車亭」。

高雄文化中心週邊有許多特色公車亭，例如有超過350隻鴿子擠在屋頂上方，把屋頂擠壓變型的公車亭，也有整塊冰塊逐漸融化，藉此象徵高雄炙熱天氣的公車亭，而在高師大校門的公車亭，也有以經典電影「真善美」中的小白花為靈感打造公車亭，象徵理性、靈感和正義，另外美術館周遍則有鳥巢、魔術方塊、鋁箔包等造型的特色公車亭。

高市文化局在2010年至2015年間辦理公車候車亭改造計畫，交通局為此配合在全市打造特色公車亭，目前全市有34座特色公車亭；前年文化中心、五福路口再增添一座藝術家黃法誠打造的「那些年，我們一起度過的青春」公車亭，用教室課桌作為整體外觀，還有綠帆布書包、黑板板擦及國語作業簿作裝置藝術，呈現濃厚藝術氛圍。

除了復古、現代藝術，高雄市也打造多處原住民特色公車亭，例如在凱旋四路路口、小港區佛公站有用陶壺、琉璃珠和雄鷹羽毛等裝飾，或是用海洋生活技能，呈現阿美族文化的公車亭，鳳山行政中心站的候車亭則以紫斑蝶及石板屋為設計主題，呈現茂林區在地「魯凱族下三社」特色，藉此向通勤民眾推廣原住民語言文化、行銷原鄉觀光。

議員李雨庭指出，全市特色公車亭多半集中在市中心，林園區今年1月才成功建置由中油捐贈，以在地特產「洋蔥」為元素的公車亭，站體不僅有洋蔥造型座椅、洋蔥圓弧屋頂、洋蔥文化簡介，更配備跑馬燈LCD資訊屏幕，晚上有燈光設計，成為拍照亮點也協助推廣特產，她認為原縣區有許多地方特產，應該結合推出符合在地風情的創意公車亭。

「一區一特色公車亭！」李雨庭指出，林園隔壁的萬丹鄉已設置紅豆牛奶公車亭、紅豆餅公車亭，反觀高雄市原縣區缺乏特色公車亭，尤其若結合在地物產，能有助推廣行銷，她建議公車亭要有QRcode導覽條碼，並增加故事性，吸引民眾拍照，也能邀請學校、商圈、社團參與清潔、美化和布置，公私協力，維持公車亭設施品質與形象。

交通局長張淑娟表示，高雄市特色公車亭過去是和文化局合作，設置在市區主要幹道，呈現裝置藝術，其他行政區的公車亭都是標準型，林園區洋蔥候車亭是由中油公司捐贈經費，市府第一次嘗試結合地方物產。交通局補充，去年斥資3000萬元建置75座候車亭，均為央補助的標準制式候車亭，另因原縣區省道多無人行道，腹地較不足，將再評估合適空間並尋找經費來源評估建置。

文化局表示，自2000年起不定期於全市藝文場域周圍公車候車亭設置裝置藝術，目前已打造裝置藝術候車亭共9座，近年未有固定編列候車亭裝置藝術經費，惟將視藝文場域需求來規劃設置。

高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
林園區今年1月由中油捐贈，建置以在地特產「洋蔥」為元素的公車亭，站體不僅有洋蔥造型座椅、洋蔥圓弧屋頂、洋蔥文化簡介，，晚上有燈光設計，成為拍照亮點。記者宋原彰／翻攝
林園區今年1月由中油捐贈，建置以在地特產「洋蔥」為元素的公車亭，站體不僅有洋蔥造型座椅、洋蔥圓弧屋頂、洋蔥文化簡介，，晚上有燈光設計，成為拍照亮點。記者宋原彰／翻攝
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供
高雄市有近1千座公車候車亭，其中僅34座為「特色公車亭」如雲朵、花瓣、魔術方塊等造型，但多數集中在市區文化中心、美術館周邊。圖／高雄市文化局提供

公車 裝置藝術 高雄市

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