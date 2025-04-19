陳福海赴住都中心取經 擬爭取西半島再興建百戶社宅

金門縣長陳福海昨天率領縣府團隊前往國家住宅及都市更新中心參訪，實地觀摩「萬華安居」社會住宅統包工程成果，並與住都中心董事長花敬群等人會談，交流金門首件社會住宅案「金湖安居」的執行情形與未來規劃。陳福海強調，金門縣政府積極向成功案例學習，期待「金湖安居」成為在地宜居典範，也盼中央持續支持西半島社宅計畫，實踐居住正義與均衡發展。

陳福海偕同團隊赴台參訪，成員包括縣府秘書長陳世保、參議張瑞心、王登緯、教育處副處長董雲馨、工務處工程企劃科長楊宏達，以及城鄉發展處城鄉規劃科長李程遠。參訪重點放在了解統包工程執行模式、工期管理、資訊視覺化與預判缺工缺料等議題，期盼為金門後續建設工程引進制度化管理經驗。

陳福海表示，「金湖安居」為金門首座社會住宅，獲中央全額出資興建，總經費約15億960萬元，預計於民國116年完工，該案基地位於金湖鎮尚義區段徵收區，鄰近金門機場與風獅爺商店街，規劃地上9層、地下2層共225戶，採「只租不售」模式，提供青年、在地小家庭及就業族群可負擔的安全住所。

他指出，住都中心團隊在制度設計與執行效率上的專業表現，對地方政府具有高度啟發性，此次參訪不僅是學習經驗，也希望建立長期合作夥伴關係，日後邀請住都中心赴金門指導，協助縣府推動更多公共建設。

陳福海也透露，縣府團隊已著手盤點西半島地區閒置國有土地，規劃興建百戶社宅，以補足金門不同地區的居住需求，他強調，均衡發展是縣政核心目標，金門未來每年預計投入20至30億元於教育及公共建設，期望以更高效率與品質，提升在地生活環境。

住都中心董事長花敬群則表示，中心設立的初衷，是為突破行政流程瓶頸、加速各地住宅政策推動，雖不受採購法約束，仍須接受監督，展現兼具彈性與責任的行政法人特質。他指出，該中心不只蓋房子，更重要的是與地方攜手推動制度創新，實現居住正義。

會談中，住都中心副執行長董世寧與工務組團隊也分享統包工程的管理制度與數據化應用，協助地方政府掌握工程進度與品質，陳福海對此表示高度肯定，強調此次參訪將作為日後提升金門公共工程管理能力的重要參考。